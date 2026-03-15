(Perfil) Laporta, un presidente longevo para defender al Barça "contra todo y contra todos"

En medio de la reciente campaña electoral, Joan Laporta marcó presencia celebrando con jugadores del primer equipo masculino y llevó la fiesta culé a las calles tras una victoria ante el Sevilla, según reportó Europa Press. Estos gestos expusieron su conexión con la plantilla y su capacidad para movilizar a los seguidores del FC Barcelona. El club catalán experimenta así el inicio de un nuevo ciclo con Laporta al frente, tras consolidar una vez más su liderazgo en las urnas y asegurar la continuidad de su proyecto deportivo y económico “contra todo y contra todos”, lema que ha utilizado repetidamente durante su campaña, tal como publicó Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, Laporta, socio número 9.601 del FC Barcelona, alcanza su cuarto mandato —en dos periodos intercalados— después de imponerse nuevamente sobre Víctor Font, su rival también en las elecciones de 2021. Esta vez, su campaña se caracterizó por la defensa de los avances conseguidos y la promesa de concluir ambiciosos proyectos como la remodelación del Spotify Camp Nou, que busca tener capacidad para 105.000 espectadores, y la finalización del Espai Barça, donde el Nou Palau continúa siendo tema de debate entre socios y candidatos. Laporta planteó su continuidad en el puesto como la mejor opción para terminar la “recuperación económica”, argumentando que el club se encuentra “a mitad de cruzar el río”, después de salvarlo en 2021 de una crisis financiera severa.

Información consignada por Europa Press indica que el vigente presidente optó por no anunciar grandes cambios en su programa, manteniendo el compromiso con el equipo de trabajo encabezado por Deco en la dirección deportiva y Hansi Flick en el banquillo, fórmula que asocia con los éxitos recientes del primer equipo masculino. En la anterior temporada, la plantilla, con base en talentos procedentes de La Masia, consiguió el primer triplete nacional de la historia blaugrana (Liga, Copa y Supercopa), y ya suma una nueva Supercopa en el actual ciclo manteniéndose líder de LaLiga.

La confrontación de modelos y nombres fue una constante durante la campaña, detalló Europa Press. Las discrepancias giraron en torno al legado y la proyección de referentes como Leo Messi —Laporta insiste en el homenaje y la estatua al exjugador, mientras que Font proponía una involucración activa triple—, la grada de animación en el estadio, los nombres en la secretaría técnica y la dirección de fútbol, así como el papel de Deco y la aportación del cuerpo técnico encabezado por Flick. Si bien los debates resultaron menos decisivos que en otros procesos, la contienda se tensó con acusaciones de mentiras y difamación, hasta rozar el insulto. A pesar de ello, el socio confirmó mayoritariamente su respaldo al actual mandatario.

Laporta, de 63 años y nacido en Barcelona, es el primer dirigente de la entidad en democracia que ha sido elegido en dos etapas distintas no consecutivas. Su primer mandato, comprendido entre 2003 y 2010, se caracterizó por confiar en Pep Guardiola y contribuir a la etapa de mayor éxito deportivo del club. Europa Press subrayó que durante ese periodo el Barça conquistó el “sextete” y vivió tanto momentos exitosos como controversias judiciales y cuestionamientos sobre la gestión económica. Tras su derrota electoral en 2015 ante Josep Maria Bartomeu, Laporta regresó con fuerza en 2021, superando con claridad a Víctor Font y Toni Freixa, respaldado por más de 10.000 firmas de apoyo recogidas durante la precampaña.

En 2021, Laporta desplegó una lona de 1.000 metros cuadrados junto al Santiago Bernabéu con la leyenda “Ganas de volver a veros”, acción que él mismo consideró representativa de su estilo y que fue ampliamente comentada por Europa Press. La reciente elección, aunque menos intensa en debates públicos, repitió la dinámica de un Laporta que, a pesar de lucir por momentos menos vigoroso, capitalizó su imagen y experiencia para imponerse nuevamente a Font, quien no logró revertir la tendencia del electorado.

La promesa de Laporta, sostenida durante toda la campaña, tiene como eje central culminar la transformación del club en el plano económico y deportivo, con el objetivo de superar los 1.000 millones de euros en ingresos y terminar la remodelación del estadio, proyecto que ha implicado la mudanza temporal a Montjuïc y cambios significativos en la operación del club, tal como destaca el medio Europa Press. No faltaron críticas de sus opositores, que le reprochan decisiones patrimoniales, acusaciones sobre prácticas financieras controvertidas —como las denominadas “palancas” y la comisión de 50 millones de euros pagada a Darren Dein para la renovación del acuerdo con Nike—, además de recordar contratos y acuerdos comerciales cuestionados.

A pesar de los debates y las dudas expresadas por parte del electorado y de sus detractores, Laporta continúa siendo recordado de forma positiva por buena parte de la masa social del Barça debido al balance exitoso de su primer periodo y a la percepción de que supo rescatar al club en un momento complicado, tal como insiste Europa Press. Su modelo futbolístico plantea profundizar la apuesta por la Masia y mantener la dirección deportiva establecida, buscando llenar las vitrinas y posicionar de nuevo al Barça como referente europeo, sin perder de vista la necesidad de fortalecer los cimientos financieros de la entidad y avanzar en la transformación del Espai Barça.

El nuevo ciclo, que se perfila para extenderse hasta 2031 salvo cambios imprevistos, enfrenta el reto de materializar las promesas sostenidas en campaña, en un contexto donde las opiniones sobre la gestión patrimonial y los grandes acuerdos comerciales continúan generando debate interno. Europa Press resaltó que, con este resultado, Laporta sella una etapa caracterizada por la continuidad, el liderazgo personalista y la defensa pública del club frente a las adversidades, marcando rumbo en la historia contemporánea del FC Barcelona.