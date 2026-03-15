Ocho agentes de la Policía de Intervención y su comandante perdieron la vida tras el impacto directo de un ataque aéreo israelí contra un automóvil oficial sobre la carretera de Salahudín, en la entrada de la localidad de Al Zauaida, ubicada en el centro de la Franja de Gaza. Al menos otras catorce personas resultaron heridas por la explosión, según informaron autoridades gazatíes y recogió el diario palestino 'Filastín'. El bombardeo ocurrió mientras se registraba un aumento de víctimas mortales en el enclave a raíz de la continuación de ataques en diversos puntos.

De acuerdo con lo reportado por 'Filastín', los heridos y fallecidos fueron trasladados inmediatamente al Hospital de los Mártires de Al Aqsa, el principal centro médico local para atender emergencias en la población central de Gaza. El Ministerio del Interior, bajo administración de Hamás, confirmó la magnitud del ataque señalando que el objetivo fue la Policía de Intervención perteneciente a la gobernación Centro, sumando una nueva baja a las filas de las fuerzas de seguridad palestinas en el contexto de los ataques aéreos israelíes.

El mismo día, el centro de la Franja de Gaza fue escenario de otro bombardeo, en esta ocasión dentro del campamento de refugiados de Nuseirat. Allí fallecieron tres miembros pertenecientes a una misma familia: Kamel Ayash, su esposa Halima — identificada como embarazada de gemelos — y su hijo Ahmed Kamel Ayash, de 10 años. Detalles de este incidente fueron consignados por 'Filastín', que recabó información proporcionada por autoridades sanitarias y de seguridad locales.

En la jornada también se confirmó el fallecimiento de Wafi Talal Ibrahim al Dasuqi, afectado por graves lesiones causadas en un ataque aéreo israelí previo, registrado en Jan Yunis el 30 de enero. Según la información recopilada por el mismo medio y el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, este deceso se produjo tras varios días de atención médica sin éxito en revertir el estado crítico del herido.

El Ministerio de Sanidad gazatí comunicó que, desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre, como resultado de ofensivas israelíes en la Franja de Gaza, se han confirmado ya al menos 663 personas muertas y alrededor de 1.754 heridas hasta la fecha, según recogió el diario 'Filastín'. Solamente el sábado previo, los bombardeos mataron a diez individuos, lo que subraya la continuidad del elevado número de bajas incluso durante los períodos de tregua declarados.

Desde el 7 de octubre de 2023, la cifra de fallecidos en la Franja de Gaza llegó a 72.239, aunque estas estadísticas no incorporan las víctimas que se sumaron durante la jornada del domingo. Según los datos facilitados al medio 'Filastín', el conteo oficial continúa en actualización permanente ante la persistencia de los ataques y la dificultad de acceso a zonas afectadas para los servicios de rescate y sanidad.

La recopilación de nombres de las víctimas, la identificación de los cuerpos y la coordinación en el traslado de los heridos han supuesto un reto para el sistema sanitario gazatí, bajo constantes presiones desde el inicio del incremento del conflicto armado. Medios locales han subrayado la sobrecarga de los hospitales, el desabastecimiento de insumos medicinales y la dificultad de los equipos de emergencia para operar bajo el peligro de nuevos bombardeos.

Autoridades médicas y gubernamentales, así como el Ministerio del Interior bajo control de Hamás, han reiterado en declaraciones recogidas por medios como 'Filastín' que los ataques afectan tanto a personal de seguridad como a civiles, y que el saldo de fallecidos podría ser más elevado debido a personas reportadas como desaparecidas o atrapadas bajo los escombros.

Testimonios y datos oficiales recogidos por 'Filastín' citan la presencia constante de ansiedad entre la población local ante eventuales nuevos ataques, y detallan que la defensa civil trabaja con equipos limitados en los lugares recientemente bombardeados, mientras se intensifica la búsqueda de sobrevivientes y la identificación de fallecidos.

La situación en la Franja de Gaza, de acuerdo con lo publicado por 'Filastín', presenta un escenario de alta vulnerabilidad para la población, con repetidos episodios de violencia que continúan sumando víctimas tanto entre fuerzas de seguridad como en la población civil, en un contexto de poca estabilidad y acceso desigual a servicios básicos. Las cifras oficiales se mantienen en actualización continua y la situación sanitaria y de seguridad en la región ha sido ampliamente documentada por el citado medio.