La vicepresidenta de Asturias realiza su primera visita institucional a Argentina y Uruguay

El viaje finalizará con la asistencia de Gimena Llamedo al 94º aniversario del Centro Asturiano de La Plata, acto considerado relevante por su valor simbólico dentro de la comunidad emigrante. La vicepresidenta del Principado de Asturias, responsable de las políticas de Emigración y Retorno del gobierno autonómico, iniciará el próximo 20 de marzo su primera gira institucional por Argentina y Uruguay con el objetivo de fortalecer los vínculos con la colectividad asturiana residente en el Cono Sur y ampliar la difusión de las nuevas medidas destinadas a incentivar el retorno al Principado. Así lo comunicó el propio Gobierno del Principado a través de una nota de prensa, recogida por varios medios de comunicación.

De acuerdo con la información difundida, Llamedo no realizará este viaje sola. La acompañarán el director general de Reto Demográfico y Políticas de Emigración y Retorno, Marcos Niño, y la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso. El equipo mantendrá reuniones con autoridades diplomáticas y una variedad de entidades asturianas localizadas en Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata, Santa Fe y Montevideo. El itinerario comprende encuentros institucionales, visitas a centros regionales y actos de convivencia con miembros de la diáspora.

Durante su itinerario, la vicepresidenta tiene previsto reunirse con los embajadores de España en Argentina, Joaquín de Arístegui Laborde, y en Uruguay, Javier Salido Ortiz. Además, su ruta contempla visitas a múltiples organizaciones representativas de la asturianía, como los centros asturianos de Buenos Aires, Cangas del Narcea, Mar del Plata, Lanús, Santa Fe y La Plata, la Asociación Civil Club Tinetense Residencia Asturiana y el Centro Asturiano-Casa de Asturias del Uruguay.

Según consignó la nota de prensa del Principado, el foco principal de esta visita institucional recae en el refuerzo de la red de centros y casas de Asturias, considerada un elemento clave para la conservación de lazos sociales, culturales y afectivos con la diáspora, y canalizador del apoyo institucional necesario para poner en marcha y acompañar nuevas políticas de emigración y retorno. El Ejecutivo autonómico incrementó los presupuestos destinados a estas actuaciones en un 6,7%, alcanzando los 3,41 millones de euros para el presente año, como publicó el propio gobierno regional.

Tal como destaca el programa difundido, entre las principales novedades presentadas durante la gira figura la creación de acciones específicas que apoyan el proceso de regreso para quienes desean retornar, así como el lanzamiento de la Escuela Online de Asturianía. Esta plataforma pretende proporcionar acceso remoto a formación, cultura y vínculos relacionados con la identidad asturiana, facilitando el contacto de quienes residen lejos de su lugar de origen con las tradiciones y la lengua propias.

El paquete de medidas también contempla un aumento de las ayudas dirigidas a centros y casas de Asturias en el exterior, que este año asciende a 548.000 euros, lo que supone un incremento del 24,5%. Estas partidas están destinadas al fortalecimiento de la red institucional que da soporte a la comunidad emigrante y a la organización de actividades culturales y de fomento del sentido de pertenencia.

Las partidas dedicadas a personas asturianas en situación vulnerable residentes en América Latina alcanzan los 500.000 euros, un 8,7% más que en el ejercicio anterior. Estas ayudas buscan cubrir necesidades básicas y emergencias, según detalló el Principado, al tiempo que complementan otras políticas de apoyo e integración para la diáspora. Además, el programa Añoranza dispone de 90.000 euros en esta edición, una cantidad que permite costear viajes y actividades que nacen de la demanda específica de emigrantes que mantienen vínculos muy directos y habituales con el Principado.

En palabras de la vicepresidenta recogidas por el Gobierno asturiano, “Asturias tiene una deuda de gratitud con su emigración” y sostuvo que “este viaje nos permitirá escuchar de primera mano a nuestra colectividad, reforzar el acompañamiento a quienes viven fuera y seguir impulsando políticas que faciliten el regreso de quienes quieren volver”. La responsable de Emigración y Retorno remarcó en la nota que considera a las comunidades asturianas en el exterior como “parte esencial de la identidad colectiva asturiana” y valoró su función como “un puente vivo entre Asturias y América Latina”.

Según publicó el Gobierno del Principado, la agenda de la gira está estructurada para fomentar el intercambio institucional y social, integrar aportes de la diáspora en la elaboración de estrategias autonómicas y fortalecer los lazos con la ciudadanía asturiana ubicada en ambos países sudamericanos. Las visitas a centros regionales, los actos de encuentro con la colectividad y el diálogo con representantes diplomáticos forman parte de la estructura de la visita, cuyo último acto será la celebración del 94º aniversario del Centro Asturiano de La Plata, espacio de referencia para la emigración asturiana en Argentina.