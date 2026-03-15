La encuesta a pie de urna da como ganador a Joan Laporta con el 66,6% de los votos

Laporta y su equipo recibieron la noticia del sondeo en el espacio asignado a su candidatura en el Camp Nou. Celebraron en ese lugar la ventaja reflejada por la encuesta con cánticos de “President, president”, mientras se consolidaba la posibilidad de que Joan Laporta regrese a la presidencia del FC Barcelona, según publicó TV3. El medio catalán realizó un sondeo a pie de urna con cerca de 5.000 socios consultados, cuyos resultados preliminares atribuyen al expresidente un amplio respaldo entre los votantes en unas elecciones marcadas por la alta participación.

Según los datos revelados por TV3, Laporta obtendría el 66,6% de los votos, muy por delante del otro principal candidato, Víctor Font, de la agrupación ‘Nosaltres’, quien se situaría en el 30,9% del apoyo entre los socios encuestados. Esto reflejaría un respaldo mayoritario hacia Laporta en el proceso electoral para la presidencia del club catalán. El estudio realizado por TV3 se basa en encuestas a pie de urna, una metodología que permite conocer las tendencias de voto inmediatamente tras la emisión del sufragio y que anticipa el posible desenlace una vez se realice el escrutinio oficial.

Laporta ya ejerció como presidente del club entre 2003 y 2010, periodo en el que el FC Barcelona experimentó una etapa de éxitos deportivos. Si se confirman los resultados del sondeo revelado por TV3, Laporta se convertiría nuevamente en presidente tras haber triunfado en los comicios de 2021, época que marcó su regreso al máximo cargo de la entidad blaugrana.

Aparte de explorar las preferencias en torno a los candidatos, el sondeo de TV3 indagó en la opinión de los socios sobre otros asuntos relacionados con el club. Entre las cuestiones planteadas a los encuestados figuraron opciones sobre el posible regreso de Lionel Messi al equipo, consultando si los socios preferirían su retorno en calidad de presidente honorario, como jugador o si no desean su reincorporación. De igual manera, la encuesta incluyó preguntas sobre el grado de satisfacción con las obras de remodelación en el Spotify Camp Nou y la posibilidad de que en el futuro se implemente el voto telemático en los procesos electorales del club.

El ambiente en el Camp Nou quedó marcado por la alta participación registrada durante los comicios, un dato que, según reportó TV3, aportó relevancia a la representatividad de la encuesta. La implicación de los socios en este tipo de consultas suele considerarse un termómetro del interés por la vida institucional y los rumbos deportivos y económicos que toma la organización.

El resultado del sondeo, divulgado por TV3, subraya la distancia existente entre los niveles de apoyo recibidos por los diferentes candidatos. Sin resultados oficiales al cierre de la jornada, las cifras proporcionadas por la televisión pública catalana ofrecen un anticipo significativo sobre el posible desenlace electoral, situando a Laporta como el favorito de los socios barcelonistas en estas elecciones.

Los temas adicionales que abordó la encuesta, según detalló TV3, confirman el interés de la masa social culé no solo en la elección del presidente, sino en cuestiones como el futuro de símbolos históricos, la modernización del estadio y el avance hacia sistemas de votación tecnológica. La tendencia registrada por el sondeo deja ver las prioridades actuales para la afición y el papel central que juega la directiva en definir el rumbo del club.