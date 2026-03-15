Kylian Mbappé entrena con el grupo y podría viajar a Mánchester para la vuelta ante el City

Los servicios médicos del Real Madrid han monitorizado la evolución de Kylian Mbappé con especial atención desde finales de febrero, cuando el delantero sufrió un esguince en la rodilla izquierda que le obligó a ausentarse de los últimos cinco partidos oficiales del equipo. En este contexto, la noticia de que Mbappé ha vuelto a ejercitarse junto al resto de sus compañeros aumenta las opciones de que viaje a Mánchester para medirse al City en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones 2025-2026, un duelo que podría decidir el pase definitivo a la siguiente ronda para el equipo blanco. Según reportó el Real Madrid, el atacante francés completó parte del entrenamiento dominical, lo que representa un avance significativo en su proceso de recuperación y le coloca como posible pieza clave para el choque en el Etihad Stadium.

De acuerdo con la información facilitada por el club y recogida por los medios, el Real Madrid ha mantenido un enfoque conservador respecto al tratamiento de la lesión de Mbappé, con la intención de evitar cualquier intervención quirúrgica que agravara la situación o alargara el tiempo de recuperación. El comunicado emitido por el club el 2 de marzo confirmó el diagnóstico de esguince de rodilla y detalló que el futbolista seguiría un protocolo específico para facilitar la regeneración de la articulación lesionada. La reincorporación progresiva del delantero a la dinámica grupal es interpretada por el cuerpo técnico como una señal positiva, si bien la decisión final sobre su presencia ante el Manchester City dependerá de la evolución en los próximos días y de la valoración definitiva del staff médico.

La eventual presencia de Mbappé en la convocatoria se suma a la posible recuperación del lateral izquierdo Álvaro Carreras, que realizó ejercicios parte del entrenamiento dominical con el grupo y cuya participación frente al equipo inglés se considera cada vez más factible. Como recogió el medio, Carreras estuvo de baja por una lesión en el gemelo de la pierna derecha, lo que le impidió participar en las más recientes citas del calendario madridista. La progresiva reincorporación del defensor podría aliviar la lista de lesionados, que en el tramo decisivo de la temporada ha supuesto un desafío notable para el técnico Álvaro Arbeloa.

El Real Madrid afronta la visita al Etihad Stadium con la ventaja del 3-0 cosechado en el Santiago Bernabéu en el partido de ida. Esto sitúa al conjunto madridista en una situación favorable, aunque desde el cuerpo técnico no dejan de evaluar la condición física de potenciales titulares para mantener la competitividad ante el Manchester City. El medio detalló que el club aún cuenta con ausencias importantes: Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Jude Bellingham, Dani Ceballos y Rodrygo Goes permanecen de baja, mientras que Raúl Asencio tampoco participó en el último compromiso liguero ante el Elche debido a molestias musculares.

La ausencia prolongada de Mbappé ha tenido repercusiones para el club en la parte ofensiva. El atacante se ha perdido los encuentros frente al Benfica Sl portugués, Getafe CF, RC Celta, Manchester City y Elche CF, lo que ha obligado a Arbeloa a buscar otras variantes en el ataque y ajustar su estrategia de juego. Como publicó el medio, la última aparición de Mbappé sobre el terreno de juego se produjo antes de la lesión a finales de febrero, tras la cual el equipo optó por preservar su estado físico al máximo.

Además de las reincorporaciones, el enfrentamiento ante el Manchester City será determinante para el futuro inmediato del Real Madrid en la máxima competición continental. El club quince veces campeón de Europa busca sellar su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones y consolidar el trabajo realizado en la ida. Según informó el club, la plantilla se mantiene centrada en lograr ese objetivo, con el seguimiento continuo del estado físico de los principales jugadores y la expectativa de contar con el mayor número de efectivos disponibles.

La estrategia empleada por el cuerpo médico y el técnico Arbeloa para gestionar tanto la lesión de Mbappé como la de otros integrantes del plantel subraya la cautela y la planificación presentes en la dirección deportiva del conjunto blanco. Cada regreso sumarizado en las sesiones de entrenamiento representa un avance en el objetivo de minimizar las bajas para los momentos más exigentes de la campaña, situación que continuará bajo observación en las próximas horas ante la inminencia de un encuentro decisivo en Inglaterra.