Agencias

Israel anuncia más de 720 millones adicionales para "adquisición urgente y esencial de material de defensa"

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El Gobierno israelí ha aprobado este sábado por la noche la concesión 2.600 millones de séqueles adicionales (cerca de 723 millones de euros) para la "adquisición urgente y esencial de material de defensa", en el marco de los últimos cruces de ataques entre Irán y Líbano.

"(Se decide) asignar un total de 2.600 millones de séqueles al Ministerio de Defensa en 2026 para la adquisición urgente y esencial de material de defensa para las necesidades de gestión del combate", reza un comunicado del Ejecutivo recogido por medios israelíes en el que se esgrime como justificación de esta medida "el estado de emergencia en que se encuentra Israel" y la "necesidad urgente e inmediata" de dar una "respuesta operativa" a la intensidad de los combates actuales.

A este fin, el Gobierno hebreo ha anunciado que recortara la partida presupuestaria destinada al pago de intereses y comisiones en 1.500 millones de séqueles (unos 417 millones de euros) durante este 2026. Del mismo modo, señala el escrito, el presupuesto de otros ministerios se reducirá en hasta 1.100 millones de séqueles (alrededor de 206 millones de euros) en el ejercicio fiscal de 2026.

No obstante, el Ejecutivo ha puntualizado que, si el presupuesto para 2026-2027 es aprobado por la Knesset --el Parlamento israelí-- a finales de este mes y según lo previsto, los 720 millones de euros adicionales recién anunciados procederán del presupuesto del Ministerio de Defensa, como es costumbre.

Este comunicado ve la luz después de que, a comienzos de semana, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciase que el país destinará un presupuesto especial de decenas de miles de millones de séqueles para cubrir los gastos en defensa derivados de la guerra contra Irán, iniciada el pasado 28 de febrero.

La ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero para descabezar a la República Islámica se ha saldado con más de 1.200 muertos en suelo iraní. Desde entonces, Teherán ha llevado la guerra a una decena de países de la región, atacando Israel, además de intereses estadounidenses en la zona.

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