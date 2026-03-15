Isaac del Toro alza el 'Tridente' de la Tirreno-Adriático

El incidente de una caída masiva a menos de tres kilómetros de la meta, donde varios ciclistas resultaron implicados, generó preocupación entre los participantes y los equipos técnicos durante la última etapa de la 61ª edición de la Tirreno-Adriático. Este suceso no alteró las posiciones principales debido a la aplicación de la normativa de los últimos kilómetros, lo que permitió que Isaac del Toro mantuviera la ventaja obtenida previamente. De acuerdo con la información difundida por el medio, Del Toro se convirtió en el primer ciclista mexicano en lograr la victoria en esta histórica carrera italiana tras defender su liderato en la clasificación general.

Según consignó la publicación, Del Toro, integrante del UAE Team Emirates-XRG, llegó a la jornada final con una diferencia de 42 segundos sobre el italiano Giulio Pellizzari del equipo Red Bull-BORA-hansgrohe, cifra que consiguió gestionarse a lo largo del trazado desde Civitanova Marche hasta San Benedetto del Tronto, de 142 kilómetros. Durante la etapa definitiva, pese a los ataques y el ritmo cambiante del pelotón, Del Toro se aferró a la posición de líder. La ventaja final fue de 40 segundos sobre el estadounidense Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), quien remontó en la general, mientras Pellizzari descendió un puesto y concluyó tercero a esa misma distancia del vencedor, detalló el medio.

El desarrollo de la etapa estuvo marcado por múltiples movimientos estratégicos. El medio narró que una fuga conformada por Xabier Mikel Azparren (Q36.5 Pro Cycling Team) de España, Roberto Carlos González (Solution Tech NIPPO Rali) de Panamá y Dries De Bondt (Jayco AlUla) de Bélgica, alcanzó una diferencia máxima de cuatro minutos. Sin embargo, en la subida a Ripatransone, estos intentos fueron contenidos y el pelotón reorganizó sus fuerzas. En este momento, el neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) lanzó un potente ataque y consiguió coronar primero la subida, lo que provocó una selección en la cabeza de carrera con Del Toro, Jorgenson y el esloveno Primoz Roglic entre los principales favoritos.

El grupo delantero, integrado por alrededor de treinta ciclistas tras el ataque de Van der Poel, marcó la dinámica durante varios kilómetros. Detrás de ellos, se conformó otro numeroso grupo perseguidor con los corredores más rápidos. A medida que se aproximaban al circuito urbano final de San Benedetto del Tronto, Van der Poel intentó mantener la diferencia, pero la escuadra INEOS Grenadiers logró controlar el ritmo e igualar el esfuerzo del atleta neerlandés, reportó la fuente.

En la parte final de la prueba, la estrategia del Visma-Lease a Bike se centró en el esprint intermedio localizado en el tercer paso por la línea de meta. Con la ayuda de Wout Van Aert, Matteo Jorgenson logró capturar tres segundos de bonificación, lo que le permitió rebasar por tiempo a Pellizzari y posicionarse como el principal perseguidor de Del Toro en la clasificación, informaron las coberturas.

La etapa culminó con el esprint masivo, donde el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) se impuso ante sus rivales directos. Milan cruzó la meta por delante del australiano Sam Welsford (INEOS Grenadiers) y del belga Laurenz Rex (Soudal Quick Step). Este triunfo representó la tercera victoria consecutiva de Milan en San Benedetto del Tronto, además de consolidarse como su quinta victoria en la Tirreno-Adriático y el sexto triunfo en su palmarés de la temporada, datos aportados por el medio. Milan comparte el título de ciclista con más victorias del año junto al belga Remco Evenepoel.

Avanzada la etapa, un ataque postrero protagonizado por el noruego Jonas Abrahamsen (Uno X Mobility) fue sofocado a menos de un kilómetro de la meta, lo que aumentó la tensión entre los grupos. Ya en los últimos dos kilómetros, la caída mencionada alteró la tranquilidad del cierre, aunque el desenlace del esprint no resultó afectado y Milan, acompañado por Edward Theuns, pudo lanzar su ofensiva final en los decisivos 400 metros, logrando la victoria en el cierre de la carrera.

Isaac del Toro inscribió su nombre en la historia del ciclismo nacional e internacional al convertirse en el primer mexicano en alzar el ‘Tridente’ que distingue al ganador de la Tirreno-Adriático, conocida también como la ‘Carrera de los dos mares’. La clasificación general quedó definida con Del Toro como líder, Jorgenson en segundo lugar y Pellizzari cerrando el podio, ambos a 40 segundos del ganador, consolidando así un nuevo capítulo en la carrera, según detalló el medio.

El rendimiento de Del Toro en la etapa anterior, donde logró la victoria y obtuvo la renta que defendió hasta el tramo final, fue citado como determinante para su consagración en la general. Durante la última jornada, el mexicano se mostró sólido y supo responder a los ataques que buscaron desestabilizar la clasificación, según el análisis plasmado en la cobertura.

La Tirreno-Adriático contó con la participación de destacados pedalistas y equipos, así como con una variedad de tácticas e incidentes que influyeron en el desarrollo de la competencia. El papel del UAE Team Emirates-XRG resultó fundamental para que Del Toro gestionara las diferencias y resistiera los intentos de sus adversarios. Según informó la fuente, la celebración del equipo mexicano al concluir la etapa simbolizó un momento histórico para el ciclismo de su país.