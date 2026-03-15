Agencias

Irán denuncia que los ataques de Israel y EEUU han alcanzado más de medio centenar de museos y sitios históricos

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El Gobierno iraní estima que los ataques de Israel y EEUU han alcanzado al menos 56 museos y lugares históricos del país desde el comienzo de los bombardeos a finales del mes pasado.

La última estimación publicada por la agencia semioficial Tasnim confirma daños en el Palacio de Golestán (Patrimonio Mundial de la UNESCO), la histórica Ciudadela de Teherán, el Palacio de Mármol, el edificio de la Policía Municipal, el antiguo edificio del Senado, la Mezquita Sepahsalar y el Palacio de Farahabad.

Las autoridades también informan de daños en el Museo Arqueológico de Sanandaj, y los museos de Josrowabad y de Asef Vaziri, en la provincia iraní de Kurdistán.

Los monumentos históricos de Isfahán también han sufrido daños importantes las últimas olas de de ataques, en especial el complejo de la plaza Naqsh-e Jahan, una de las más grandes del mundo y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la Gran Mezquita abasí del Imán Jomenei o el Palacio de Chehel Sotún.

También han sido alcanzados la histórica escuela secundaria Kezazi en Kermanshah, la mansión Sabzabad, la Casa Blanca en Band Siraf (provincia de Bushehr) y el Museo Arqueológico de Darehshahr, en Ilam.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha expresado su preocupación por los daños sufridos por lugares patriomino de la Humanidad y ha recordado que los bienes culturales están protegidos por el Derecho Internacional. Este organismo internacional ha reconocido un total de 29 lugares patrimonio de la Humanidad en el país centroasiático.

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