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Ingresa en prisión tras robar en un almacén de un restaurante en el que se dejó su documentación y drogas

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Un juez ha dictado el ingresó en prisión de un varón detenido por la Policía Nacional en Salamanca como presunto autor de un robo con fuerza en las taquillas del almacén de un restaurante en el que se dejó su documentación y sustancias estupefacientes

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 8 de marzo a mediodía, cuando el individuo rompió el cristal de la puerta que daba acceso al almacén y se llevó una mochila, documentos de identidad, varias carteras, tarjetas bancarias, llaves, prendas de vestir, un reloj, un teléfono móvil y un total de 300 euros de las taquillas de los empleados.

El varón dejó en el lugar una bandolera con sustancias estupefacientes, documentos judiciales y su documentación, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos fueron descubiertos por un empleado, que vio uno de los cristales de la puerta de acceso al almacén roto. También pudieron comprobar que en el lugar había una bandolera que no pertenecía a nadie de los que los trabajan allí.

Posteriormente, el jueves 12 de marzo funcionarios en servicio observaron en la calle Linares al varón que había olvidado su documentación en el almacén del restaurante durante el robo relatado.

Así, procedieron a su identificación y comprobaron que llevaba una serie de efectos entre los cuales aún había varios de los denunciados como sustraídos en el almacén del restaurante.

Los funcionarios procedieron a la detención del varón y a la intervención de los efectos que llevaba, tras lo que fue trasladado a dependencias policiales, mientras los objetos se entregaron a sus propietarios.

Tras hacer todos los tramites documentales oportunos, el detenido pasó a disposición judicial, quien decretó el ingreso en prisión por estos hechos.

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