'Génova' cree que a Vox le ha hecho "daño" su 'no' a Guardiola porque en los trackings del PP llegó al 25%

La expulsión reciente de destacados dirigentes como Javier Ortega Smith y José Ángel Antelo ha representado un episodio de crisis interna en Vox que, junto a otras decisiones estratégicas, ha repercutido en el apoyo electoral de la formación. De acuerdo con el medio Europa Press, fuentes de la dirección nacional del Partido Popular (PP) consideran que la negativa de Vox a respaldar la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura provocó un daño significativo a Vox, cuando los estudios internos del PP situaban al partido de Santiago Abascal cerca del 25% en intención de voto.

Según detalló Europa Press, las proyecciones del PP mostraban expectativas de crecimiento importantes para Vox antes de su voto contrario en Extremadura. Sin embargo, esta postura, calificada por el PP como un “bloqueo a un Gobierno de centroderecha”, se sumó a la mencionada crisis interna y habría empañado la evolución ascendente del partido en los sondeos realizados por la formación popular.

Europa Press indicó que en Génova insisten en que la decisión de Vox perjudicó sus propias expectativas. En contraste, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) logró mejorar sus resultados, ya que, con más del 75% escrutado, sumaba dos escaños más que en las elecciones de 2022.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intercambió impresiones por teléfono con Alfonso Fernández Mañueco, candidato para la reelección en Castilla y León, en la misma noche electoral. Mendiante Europa Press se supo que ambos tienen previsto analizar los resultados en profundidad mediante una videollamada, y que Mañueco asistirá también a una reunión convocada por Feijóo en la sede nacional del PP, donde la Junta Directiva Nacional examinará los datos del escrutinio.

Europa Press precisó que, según los registros históricos, en los anteriores comicios de 2022 el PP obtuvo 31 escaños, equivalentes al 31,43% de los votos. Esta cifra queda lejos de los 41 necesarios para la mayoría absoluta, por lo que la estrategia popular pasaba por buscar pactos para revalidar el gobierno regional. El propio Mañueco había anticipado su disposición al diálogo para alcanzar acuerdos ante este escenario.

En esos mismos comicios autonómicos de 2022, Vox incrementó notablemente su representación en las Cortes de Castilla y León, al subir de solo 1 escaño y 17,6% del voto hasta consolidarse con 13 representantes y convertirse en la tercera fuerza, tras el PSOE. Europa Press subrayó que, según el análisis de los responsables populares, Vox se situó “más cerca del 25% que del 20% en los trackings de hace menos de un mes”. Desde el PP se interpreta que la postura de Vox en Extremadura, al rechazar un acuerdo de gobierno, fue perjudicial para sus aspiraciones, rompiendo la buena tendencia que recogían los datos internos.

Las fuentes consultadas por Europa Press añadieron que Castilla y León experimentó en esta jornada un auge del voto al PP y un retroceso de las opciones de la izquierda. La dirección popular sostiene que el PP fue el partido que más creció en porcentaje de voto y que, frente a ello, las fuerzas de izquierda registraron una pérdida de apoyos.

El medio Europa Press recogió declaraciones de miembros del PP que señalan que, en el contexto nacional, la derecha avanza mientras que la izquierda, referida al PSOE de Pedro Sánchez, ve reducido su peso electoral en los diferentes territorios. Añadieron que el partido socialista se está convirtiendo —según sus palabras— en una formación con menos relevancia política, cuya participación en las elecciones autonómicas tiene como principal motivo observar la correlación de fuerzas entre el PP y Vox.

En el análisis compartido por Europa Press, las fuentes del PP plantearon la pregunta de cuántas derrotas autonómicas necesitan el PSOE y su dirección antes de reconsiderar sus políticas y sus responsables. En este sentido, recordaron que Mañueco mantendrá una línea de gobierno similar a la de los últimos años, basada en alcanzar pactos, ya que la última vez que el PP obtuvo la mayoría absoluta en la región data de 2011, antes de la llegada de la fragmentación política.

Tal como informó Europa Press, los dirigentes populares concluyen que la dinámica actual supone la consolidación del PP como fuerza dominante en la región, mientras la izquierda pierde peso, y que el principal cambio observado es el aumento del apoyo al Partido Popular respecto a los resultados de las elecciones pasadas.