Agencias

El viento provoca cortes de luz en comarcas de Girona a miles de clientes

Protecció Civil señala que alrededor de 5.000 hogares permanecen sin servicio eléctrico en Girona tras la caída de árboles por fuertes rachas, mientras equipos técnicos y operativos redoblan esfuerzos para solucionar las incidencias cuanto antes

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En el Ripollès, la caída de un árbol sobre una línea de alta tensión ha dejado sin suministro eléctrico a 2.900 clientes, mientras las cuadrillas de Endesa se mantienen en labores para despejar la infraestructura y restaurar el servicio. Esta situación se integra en un contexto más amplio, ya que varios municipios de Girona afrontan interrupciones similares a consecuencia de las fuertes rachas de viento que afectan a la región desde el domingo, según informó Protecció Civil de la Generalitat a través de su canal de X.

De acuerdo con la información brindada por Protecció Civil, alrededor de 5.000 hogares continúan sin electricidad en distintas comarcas de Girona, resultado de la afectación registrada en siete líneas de media tensión. Este panorama responde principalmente a la caída de árboles y ramas u otros objetos que impactaron las instalaciones eléctricas, provocaron cortes y dejaron a numerosos usuarios sin suministro.

El medio informó que la compañía Endesa ha implementado refuerzos en los equipos operativos desplegados en el terreno y también en los recursos ubicados en el centro de control, con el objetivo de acelerar la respuesta ante las incidencias. Los técnicos concentran sus trabajos en las zonas más perjudicadas, intentando retirar los restos de árboles caídos y rehabilitar cuanto antes la red de distribución eléctrica.

La situación en el Ripollès destaca por el número de clientes afectados de manera puntual, aunque el problema se extiende a otras comarcas de Girona. Según publicó Protecció Civil, en total, las afectaciones dejaron sin luz a 5.031 usuarios en la tarde del domingo. La caída de ramas y árboles sobre las líneas representa la causa central detrás de los cortes, sumando también otro tipo de elementos desplazados por las intensas ráfagas.

Protecció Civil detalló a través de su canal en la red social X que la vigilancia y las labores de restauración se han intensificado ante el elevado número de incidencias reportadas. Los equipos de emergencia y los técnicos de la empresa distribuidora actúan coordinadamente para solventar cada uno de los incidentes y restituir gradualmente el suministro a los vecinos afectados.

Entre las medidas adoptadas por Endesa para hacer frente a la situación, la compañía incrementó los efectivos desplazados al área de mayor impacto, además de potenciar los recursos y personal del centro de mando para optimizar la gestión de las emergencias en tiempo real. La empresa priorizó la atención a las líneas con más usuarios afectados, siendo la seguridad de trabajadores y ciudadanos otro de los aspectos destacados en las intervenciones sobre terreno.

Las comarcas de Girona continúan registrando incidencias asociadas al viento, lo que mantiene la alerta entre los servicios de Protección Civil y las compañías suministradoras. Las autoridades reiteraron la importancia de reportar cualquier daño o situación de riesgo, mientras avanzan las tareas de reparación en las infraestructuras dañadas por las condiciones meteorológicas.

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