Al menos cuatro palestinos muertos en bombardeos israelíes en la Franja de Gaza

Cuatro palestinos han muerto y varios más han resultado heridos este domingo en bombardeos israelíes sobre el centro y el sur de la Franja de Gaza, según fuentes médicas palestinas.

Tres miembros de una misma familia han muerto en un bombardeo sobre un grupo de civiles en Al Sauara, al oeste del campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja. Los fallecidos son Kamel Ayash; su esposa, Halima Ayash, y su hijo de diez años, Ahmad Kamel Ayash, según informa la agencia de noticias oficial palestina, WAFA.

Posteriormente, fuentes del Hospital de los Mártires de Al Aqsa han informado de que la mujer estaba embarazada de gemelos. Además han dado cuenta de la muerte de un vecino de 15 años que fue llevado al Hospital Auda de Nuseirat. Un hermano menor resultó también herido.

Además, un hombre identificado como Wafi Talal Ibrahim al Dasuqi ha muerto este domingo debido a la gravedad de las heridas sufridas en un ataque israelí perpetrado el pasado 30 de enero en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Este mismo domingo el Ministerio de Sanidad del Gobierno palestino en la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha informado de que 663 palestinos han muerto --10 durante la jornada del sábado-- y 1.754 han resultado heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja de Gaza, el pasado 10 de octubre. Desde el 7 de octubre de 2023 son 72.239 los muertos.