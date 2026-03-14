VÍDEO: Montero incide en que el Gobierno aprobará cuando sea las medidas ya "preparadas" ante la subida de precios

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha incidido este sábado en subrayar que el Ejecutivo central ya tiene "preparado el paquete de medidas" que tiene previsto aprobar en próximos días para hacer frente a la subida de precios que se derive de la guerra iniciada en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel, y aprobará dichas iniciativas, que serán de "diferente intensidad, dependiendo de cómo vaya evolucionando los precios", en el momento en que sea "adecuado y oportuno".

Así lo ha trasladado la ministra de Hacienda en una atención a medios en Algeciras (Cádiz) tras mantener una reunión con miembros de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, y en respuesta a la pregunta de si el Gobierno tiene previsto aprobar dicho paquete de ayudas en la reunión del Consejo de Ministros del próximo martes, 17 de marzo.

Montero ha defendido que, "para el Gobierno, lo importante y lo fundamental, primero, es conseguir un abaratamiento del coste energético, que tiene que ver también con la línea tanto industrial de nuestras empresas, nuestro tejido productivo y también de los propios hogares".

"Así que una de las prioridades es el control del precio de la energía y las medidas que se ponen en marcha para producir su abaratamiento, igual que en relación con los combustibles, con el transporte fundamentalmente por carretera, donde también tenemos que seguir viendo cómo evoluciona el precio del barril" de petróleo, que "está experimentando oscilaciones muy importantes", según ha subrayado antes de apostillar que habrá que observar "qué va a ocurrir, por ejemplo, a raíz de la liberación de los barriles de petróleo que se pusieron en funcionamiento con la Agencia Internacional de la Energía".

"Esto tiene un decalaje de dos o tres días", por lo que "habrá que seguir observando el precio del combustible", según ha agregado la vicepresidenta primera, quien en todo caso ha querido subrayar que los ciudadanos "pueden tener la seguridad, y lo saben porque ya lo hemos experimentado, de que en situaciones de crisis coyunturales, o de crisis derivadas de algunas circunstancias, el Gobierno de España siempre va a actuar protegiendo a la industria" y a los ciudadanos, con medidas como el abaratamiento de "los precios de las materias primas que con motivo de una guerra se pueden ver encarecidos".

Montero ha subrayado que hay "dos sectores especialmente importantes" para el Gobierno a la hora de tomar decisiones, como son el del transporte y el agrícola, que "tiene también una especial afectación", según ha remarcado.

'ESCUDO SOCIAL'

La vicepresidenta ha aludido también al 'escudo social' que el Gobierno llevó recientemente al Congreso de los Diputados a través de un decreto-ley aprobado en Consejo de Ministros que no fue convalidado "por el voto contrario de la derecha del arco parlamentario", según ha apuntado en alusión al PP, Vox y Junts.

Al hilo, ha señalado que el Gobierno va a "volver a llevar medidas para que no se provoquen cortes de suministro a las personas vulnerables, y para que tengamos la capacidad de proteger la renta durante un periodo en donde el encarecimiento de las materias primas puede producir que las personas, algún tipo de familia, tengan reales dificultades para llegar a fin de mes".

"Así que ese es el esqueleto en el que ya hemos trabajado", según ha resumido la vicepresidenta, quien también ha señalado que para decidir la fecha de aprobación de estas medidas habrá también que tener en cuenta la reunión del Consejo Europeo de la próxima semana que "va a permitir también discutir sobre las medidas globales que se van a adoptar en Europa".

Al respecto, ha remarcado que España, "como país y Estado miembro de la Unión Europea", estará "muy en el paraguas de lo que plantea Europa, porque hay limitaciones en determinadas materias primas", como por ejemplo los combustibles, donde "Europa tiene que marcar una señal para que nosotros podamos continuar".

Montero ha reivindicado que "el Gobierno progresista" de Pedro Sánchez "responde con medidas eficaces" ante este tipo de situaciones de crisis, "a diferencia de otros gobiernos como el del Partido Popular, que en los tiempos de la crisis financiera dejó que la situación transcurriera sin poner ninguna medida que no fuera un recorte" que, además, "agravó la situación de pobreza y el hundimiento de nuestra economía y de nuestro tejido productivo", según ha apostillado.

María Jesús Montero ha incidido en aseverar que "todas las medidas están ya preparadas para que, en el momento que sea adecuado y oportuno", se aprueben, pendiente de lo que "los precios marquen", y eso puede ser "el martes" que viene, y "si no es el martes, será al día siguiente, o al otro o al otro", ha puntualizado la vicepresidenta.

Además, ha querido subrayar que "esta situación deviene de una guerra ilegal, y que la mejor manera de que podamos paliar, frenar esta escalada de precios con los correspondientes efectos secundarios, tiene que ver con que la guerra termine", de ahí que haya incidido en reclamar una "desescalada del conflicto, que todas las partes implicadas se sienten a dialogar y que, por tanto, sea la diplomacia la que rija las relaciones internacionales, y no la ruptura del derecho internacional, que protege sobre todo los derechos humanos en el conjunto del planeta", ha remarcado María Jesús Montero para finalizar.

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