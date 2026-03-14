Trump y Hegseth critican la cobertura informativa de los medios de EEUU sobre la guerra de Irán

En medio de especulaciones sobre posibles cambios editoriales en CNN debido a su próxima adquisición por la familia Ellison, cercana al presidente de Estados Unidos, la Casa Blanca refutó en un comunicado algunas informaciones difundidas por la cadena acerca de presuntos reveses militares estadounidenses en el estratégico estrecho de Ormuz. De acuerdo con la información publicada por CNN, Estados Unidos habría subestimado las capacidades de Irán en esa zona, lo que ha generado reacciones directas de altos funcionarios del gobierno federal.

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han expresado públicamente su rechazo a la cobertura mediática sobre el conflicto contra Irán, con especial atención a la labor informativa de CNN. Según reportó el medio, Trump empleó su red social Truth Social para acusar a los denominados “medios de las Fake News” de evitar reconocer el desempeño militar de Estados Unidos frente a Irán, país al que calificó como “totalmente derrotado”. Trump señaló además que Irán busca actualmente un acuerdo, pero que él no estaría dispuesto a aceptarlo.

Durante una rueda de prensa conjunta con el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine, celebrada el viernes, Hegseth cuestionó en concreto una reciente noticia de CNN en la que se sugería que las fuerzas estadounidenses habían subestimado el potencial iraní en el estrecho de Ormuz. Hegseth consideró que esa información carecía de rigor y sostuvo, según consignó CNN, que “es una información sin una pizca de seriedad. Como si no hubiéramos pensado en ello.” A continuación, el secretario aludió a la inminente toma de control de CNN por parte de David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance: “Cuanto antes se quede David Ellison con la cadena, mejor”.

El medio CNN se encuentra actualmente en proceso de adquisición por la familia Ellison. Esta situación ha intensificado el debate sobre la posible influencia política que la Casa Blanca podría tener en la línea editorial de la cadena. El presidente Trump mantiene una relación cercana con Larry Ellison, padre de David Ellison y magnate del sector tecnológico. Algunas voces han manifestado preocupación ante la posibilidad de que el gobierno aproveche este contexto para orientar a su favor a uno de los principales referentes informativos a nivel mundial, el cual ha mantenido históricamente posturas críticas hacia la administración Trump.

Según declaró David Ellison a CNBC el 5 de marzo, la fusión con CNN no supondrá ningún tipo de injerencia corporativa en su cobertura informativa. En palabras del propio Ellison, “CNN es una marca increíble con un equipo increíble, y creemos firmemente en la independencia que debe mantenerse, obviamente, para esos periodistas increíbles, y queremos apoyar eso en el futuro.”

En paralelo a las declaraciones de los principales funcionarios, la Casa Blanca compartió este sábado un comunicado donde desmiente informaciones atribuidas a CNN y reafirma la solidez de la campaña militar estadounidense en la llamada “Operación Furia Épica”. El texto asegura que “mientras las fuerzas estadounidenses asestan golpes demoledores para aniquilar al régimen terrorista de Irán, los supuestos periodistas de CNN difunden información falsa, supuestamente procedente de fuentes demócratas, para socavar nuestras decisivas victorias en la Operación Furia Épica”. La Casa Blanca añade que, bajo el liderazgo de Trump, esta operación busca “destruir el arsenal y la capacidad de producción de misiles balísticos de Irán, aniquilar su armada, cortar su apoyo a sus grupos terroristas afines y garantizar que el régimen nunca pueda amenazar al mundo libre con armas nucleares. Ninguna manipulación por parte de CNN cambiará eso”, finaliza el comunicado oficial.

Las manifestaciones de Trump y Hegseth intensifican la política del ejecutivo estadounidense de calificar de “noticias falsas” la cobertura informativa que considera desfavorable o contraria a la visión de la Casa Blanca, consolidando una postura crítica hacia el papel de los principales medios de comunicación del país. CNN y otros medios estadounidenses han sostenido su enfoque periodístico respecto a la situación militar en Oriente Medio, particularmente ante los movimientos estratégicos en el estrecho de Ormuz y la respuesta iraní, que constituye una de las rutas más relevantes para el comercio mundial de petróleo.

A la espera del cierre del proceso de compra de CNN por la familia Ellison y de una posible redefinición de la dirección editorial del canal, crecen los interrogantes sobre la futura independencia de la información y el peso que pueda tener la administración estadounidense en los principales espacios de noticias del país.