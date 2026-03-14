Principales titulares de los periódicos para el domingo 15 de marzo

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Trump se juega la guerra en la batalla por el control de Ormuz"
-- "Elecciones en Castilla y León. Las urnas miden los límites de la extrema derecha"
EL MUNDO
-- "Trump despliega más marines en Ormuz para salvar la economía"
-- "El PSOE ya se prepara para justificar otra derrota: "No nos hemos derrumbado""
ABC
-- "El legado de Ribera arruina el ministerio estrella de Sánchez"
-- "Estallido en Cuba: "No queremos luz, queremos libertad""
LA RAZÓN
-- "EEUU golpea la isla de Jarg, el corazón petrolero de Irán"
-- "Ángel Gómez de Ágreda, experto en defensa: "Europa no puede ser garante de un sistema que no funciona""