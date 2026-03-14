(Previa) Betis y Celta ponen en juego la quinta posición en La Cartuja

Real Betis y RC Celta se enfrentan este domingo en el Estadio de la Cartuja (18.30 horas) por la quinta posición de LaLiga EA Sports, en una vigésima octava jornada en la que el RCD Espanyol quiere cortar su nefasta racha y engancharse a Europa a costa de un RCD Mallorca que aspira a salir de descenso (14.00 horas) y en la que la Real Sociedad y el CA Osasuna enfrentan también sus aspiraciones continentales (21.00 horas).

Verdiblancos y celestes, ambos enfrascados también en la lucha por la Liga Europa, vuelven a centrar su mirada en la competición doméstica después de no conseguir ganar esta semana en la segunda competición continental. Los de Manuel Pellegrini cayeron en la ida de octavos ante el Panathinaikos (1-0), mientras que el cuadro gallego, con uno menos por la expulsión de Borja Iglesias en el 55, vio cómo el Olympique de Lyon salvaba un empate en el 87 con gol de Endrick.

En Atenas, el equipo bético sellaba una de sus peores rachas del curso, ya que en LaLiga arrastran tres jornadas sin vencer después de empatar con el Rayo Vallecano (1-1) y el Sevilla (2-2) y caer en Getafe la pasada semana (2-0). Desde el pasado 1 de febrero, no es capaz de imponerse en La Cartuja -una derrota en Copa y dos empates ligueros-.

Estos resultados han dejado al equipo, quinto, con 43 puntos, solo tres por encima de un Celta (40) que podría arrebatarle el puesto este domingo con una victoria en la capital hispalense. Los vigueses, que cuentan también con tres unidades de ventaja sobre el RCD Espanyol, ascenderán a la quinta plaza si logran imponerse, después de que ambos empatasen en la primera vuelta (1-1).

La derrota en el minuto 94 de la semana pasada en ABANCA Balaídos ante el Real Madrid (1-2) cortó una serie de dos victorias ligueras consecutivas y cinco partidos sin perder de los de Claudio Giráldez entre todas las competiciones, y ahora esperan auparse a posiciones de Liga Europa de la mano de Borja Iglesias, que se enfrentará a su exequipo y será titular claro por su ausencia por sanción en el partido de vuelta en Lyon.

El preparador del cuadro verdiblanco no podrá contar con los lesionados Diego Llorente, Giovani Lo Celso e Isco Alarcón, aunque recuperan a Sofyan Amrabat, mientras que los celestes solo lamentarán la ausencia de Miguel Román, que ha tenido que pasar por quirófano esta semana por una fractura en la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo que se produjo durante un entrenamiento.

EL MALLORCA BUSCA HUIR DEL DESCENSO ANTE EL ESPANYOL

En Mallorca Son Moix, el Mallorca, antepenúltimo de la tabla, tratará de abandonar las posiciones de descenso ante un Espanyol que todavía no ha conseguido la victoria en 2026 pero que a pesar de eso todavía se mantiene cerca de su objetivo de regresar a puestos europeos, tres puntos por encima.

El conjunto bermellón espera recuperarse del golpe anímico sufrido la jornada anterior en El Sadar, en el debut de Martín Demichelis como entrenador del equipo; ganaba 0-2 en el minuto 89, pero Osasuna reaccionó para reducir el botín balear a un solo punto (2-2). Aún así, consiguió poner fin a una racha de cuatro derrotas seguidas y, con 25 puntos, se mantiene a uno solo de la zona de permanencia.

Los catalanes, séptimos con 37 unidades, arrastran ya diez fechas sin ganar -seis derrotas y cuatro empates-, desde que asaltaron San Mamés el 22 de diciembre. Sin embargo, con un triunfo este domingo y una derrota del Celta en La Cartuja podrían regresar al sexto puesto -tienen ganados los enfrentamientos directos con los gallegos-.

Jan Virgili, expulsado ante los navarros, y los lesionados Takuma Asano, Jan Salas, Marash Kumbulla, Abdón Prats, Lucas Bergstrom y Javi Llabrés se perderán el encuentro por los locales. Manolo González seguirá sin contar con Javi Puado y tampoco podrá hacerlo con Fernando Calero.

REAL SOCIEDAD Y OSASUNA QUIEREN DAR UN PASO MÁS

Por último, Real Sociedad y Osasuna cierran la jornada dominical en el Reale Arena con el mismo objetivo: apurar hasta el final sus opciones continentales. Ahora mismo, vascos (octavos, 35 puntos) y navarros (undécimos, 34 puntos) están separados por tres posiciones y un solo punto.

El cuadro 'txuri urdin', flamante finalista de la Copa del Rey MAPFRE, solo ha ganado uno de sus últimos cuatro compromisos ligueros -ante el Mallorca (0-1)-, y la semana pasada cayó en el último momento ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano (3-2). De todas formas, Europa está a cinco unidades.

Los de Alessio Lisci, por su parte, no han logrado imponerse en sus dos pasados partidos ante Valencia (1-0) y Mallorca (2-2), este último salvando un punto en el minuto 94. Antes del tropiezo en Mestalla, el conjunto rojillo había enlazado seis jornadas puntuando.

Pellegrino Matarazzo tendrá que lidiar con las ausencias de Take Kubo, Álvaro Odriozola e Iñaki Rupérez, mientras que Aihen Muñoz es duda por molestias musculares. Los navarros afrontarán la cita con las bajas de los sancionados Raúl García y Rubén García y del lesionado Iker Benito.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

RCD Mallorca - RCD Espanyol. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 14.00.

FC Barcelona - Sevilla FC. Martínez Munuera (C.Valenciano) 16.15.

Real Betis - RC Celta. Sánchez Martínez (C.Murciano) 18.30.

Real Sociedad - CA Osasuna. Cuadra Fernández (C.Balear) 21.00.