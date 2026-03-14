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Miguel Méndez: "Puerto Rico demuestra mucha competitividad y pelea hasta el último balón"

España se prepara para un exigente duelo en el Premundial femenino de baloncesto frente a un rival considerado peligroso por su capacidad de reacción, reciente desempeño y la probable reaparición de su figura clave en el equipo rival

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Miguel Méndez, seleccionador nacional femenino, mencionó que la selección de Puerto Rico tendrá que lograr victorias en las jornadas restantes para alcanzar la clasificación al Mundial, un objetivo compartido con el equipo español en el Premundial que se desarrolla en San Juan. De acuerdo con la información publicada por la Federación Española de Baloncesto y reportada por medios oficiales, España enfrentará a Puerto Rico este sábado a la 1.00 hora peninsular del domingo, en el tercer compromiso de este torneo clasificatorio, y se considera un partido de alta exigencia debido al reciente rendimiento del conjunto caribeño y la probable reaparición de su jugadora líder, Arella Guirantes.

Según detalló la Federación Española de Baloncesto, Miguel Méndez indicó que el equipo español aguarda este encuentro como un paso más hacia el objetivo de clasificar, valorando el momento actual del grupo: “Hasta ahora, el equipo está dando pasos adecuados en cuanto a competitividad, en cuanto a reparto de minutos y en cuanto a tener a las jugadoras libres de problemas”, subrayó el entrenador nacional en declaraciones oficiales. Además, el técnico recordó el cruce reciente entre ambas selecciones durante los Juegos Olímpicos de París 2024, encuentro que se resolvió con una victoria española por la mínima en el segundo final. “Jugamos contra ellas en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ganamos por un punto en el último segundo, aunque yo creo que podíamos haber solucionado el partido antes; fue muy duro, en los últimos minutos del partido se permitieron muchas cosas y deberíamos haber sacado el partido antes”, afirmó Méndez según consignó la Federación.

El seleccionador hizo hincapié en la capacidad competitiva de la selección puertorriqueña, señalando que “es un equipo al que respetamos mucho precisamente por eso, por su competitividad, por su posibilidad de volver de los partidos, por la posibilidad que tienen pelear hasta el último balón. Respetamos mucho eso”, tal como publicó la Federación Española de Baloncesto. En estas declaraciones, se destacó también la circunstancia de que Puerto Rico ha disputado los recientes encuentros sin su principal referente, Arella Guirantes, jugadora que forma parte del grupo de élite mundial y que se espera regrese a la disciplina en este choque decisivo.

El historial reciente de la selección puertorriqueña ha mostrado resultados variables, como indicó el propio Méndez en los medios oficiales: en la última Copa América del pasado verano, Puerto Rico cedió ante Argentina y Colombia, equipos con menor rango internacional. Sin embargo, la selección antillana también exhibió un nivel destacado frente al equipo español y en los compromisos disputados durante 2024, manteniendo la igualdad frente a rivales de primera línea y generando situaciones adversas a conjuntos considerados favoritos, detalló la Federación.

El análisis táctico del entrenador español también abarca la evaluación de las jugadoras clave del conjunto puertorriqueño. Según informó la Federación Española de Baloncesto, el cuerpo técnico nacional desarrolla su preparación considerando el regreso anunciado de Guirantes, lo que podría modificar la estructura de la rotación de Puerto Rico y alterar los planes defensivos del combinado español. En palabras de Méndez, la estrategia exigirá “máximo respeto y máxima concentración” en cada jugada, dada la capacidad de reacción del equipo rival aún frente a diferencias desfavorables en el marcador.

España se presenta a este duelo tras repartir minutos de juego entre sus piezas y evitar problemas físicos en las jornadas previas, según informaron los medios oficiales de la FEB. El objetivo es mantener a la plantilla en condiciones idóneas para afrontar partidos de alta dificultad y responder a escenarios donde la clasificación se encuentre en disputa en los instantes finales, como sucedió en el precedente olímpico.

En el contexto de este Premundial, Puerto Rico enfrenta la necesidad de sumar triunfos en sus últimos tres juegos, lo que eleva la presión competitiva y puede incrementar la intensidad del partido ante España. La Federación Española de Baloncesto insistió en que, pese a los tropiezos frente a selecciones como Argentina y Colombia, el desempeño de Puerto Rico frente a adversarios de calidad invita a planificar con máxima atención todos los factores del juego. El retorno de Arella Guirantes, que quedó fuera de los primeros cruces por motivos no especificados en el comunicado, se perfila como un elemento determinante tanto para el equipo anfitrión como para el desarrollo estratégico del choque.

Con estos antecedentes, el enfrentamiento entre España y Puerto Rico se prevé como uno de los retos más significativos de la fase de clasificación, donde la experiencia reciente de ambos equipos y la presión por alcanzar el pase al Mundial condicionan las dinámicas de un enfrentamiento que, en la pasada cita olímpica, se resolvió en los últimos instantes. España tratará de aprovechar la buena gestión de rotaciones, el estado físico favorable de sus jugadoras y los aprendizajes del cruce anterior frente a un adversario caracterizado por su capacidad de respuesta y fortaleza en los tramos decisivos, según consignó la Federación Española de Baloncesto.

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