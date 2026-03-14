Marta Fernández, mujer de Jaime Martínez-Bordiú, resta dramatismo al Pazo de Meirás: "Contabamos con ello"

La batalla judicial por el Pazo de Meirás ha vuelto a situar a la familia Franco en el centro de la actualidad, después de que el Tribunal Supremo haya confirmado que el histórico inmueble gallego pertenece al Estado y no a los herederos del dictador. La decisión, que cierra la puerta a nuevas maniobras para recuperar la propiedad, obliga definitivamente a la familia a asumir que la etapa de Meirás como residencia privada ha terminado y consolida su uso público e institucional.

En este contexto, Marta Fernández, mujer de Jaime Martínez-Bordiú, ha roto su habitual discreción para pronunciarse brevemente sobre cómo están viviendo esta nueva resolución. Lejos de mostrar sorpresa o malestar, su mensaje es de calma. Preguntada por la situación del pazo tras la decisión del Alto Tribunal, se limita a asegurar que está "todo bien", una respuesta con la que sugiere que la familia está tranquila y asimilando el escenario actual.

Además, Marta deja claro que el fallo del Supremo no les ha cogido desprevenidos. Cuestionada sobre si la resolución les ha pillado por sorpresa, responde con rotundidad: "No, no. Contábamos con ello". Con esta frase, da a entender que ya manejaban ese desenlace como el más probable y que, en consecuencia, habían rebajado sus expectativas respecto a una posible recuperación del inmueble.