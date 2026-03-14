Agencias

Irán anuncia el derribo de tres drones con un nuevo sistema antiaéreo

Guardar

La Guardia Revolucionaria iraní ha informado este sábado de que ha derribado tres drones armados "enemigos" en la región de la capital, Teherán, empleando un nuevo sistema de defensa antiaérea.

"Durante el ataque de esta noche de drones del enemigo estadounidense-sionista en los cielos de Teherán los combatientes de la Defensa Aérea Aeroespacial de la Guardia Revolucioniaria han derribado tres drones enemigos armados antes de que pudieran llevar a cabo su misión", ha publicado la Guardia Revolucioniaria en un comunicado.

Los aparatos habrían sido derribados "utilizando un nuevo sistema de defensa aérea bajo control de la red integrada de defensa aérea del país", ha explicado.

Estados Unidos e Israel comenzaron el pasado 28 de febrero una campaña de bombardeos sobre Irán con la intención declarada de forzar un cambio político en Teherán. En el primer día de los ataques murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Su hijo Moqtaba Jamenei le ha sucedido como máximo dirigente de la República Islámica.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ucrania y Rusia destruyen cerca de 300 drones en una nueva noche de intercambio de ataques aéreos

Las fuerzas de ambos países informan sobre el derribo de una cantidad récord de aeronaves no tripuladas en menos de 24 horas, escenarios que elevan la tensión tras intensos bombardeos registrados en amplias regiones fronterizas y marítimas

Ucrania y Rusia destruyen cerca

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 13 de marzo

EpData ofrecerá tablas comparativas y recursos visuales actualizados sobre inflación, alquileres y evolución del PIB en España, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, disponibles para suscriptores desde primeras horas del día, según la programación oficial

Infobae

De la (celebrada) expulsión de Álex Ghita, a unas tensas nominaciones. Lo mejor de la última gala de 'Supervivientes'

Las discusiones crecieron en intensidad y las reglas se desafiaron durante una noche de sorpresas, donde la audiencia tomó protagonismo al decidir el futuro de un participante que dejó a todos boquiabiertos con su reacción tras conocer el veredicto

De la (celebrada) expulsión de

La Guardia Revolucionaria de Irán reivindica nuevos ataques y recalca que "la liberación de Jerusalén está cerca"

El grupo militar iraní anunció haber disparado misiles y drones contra objetivos en Israel y Medio Oriente, justificando la acción como respuesta a ataques previos y vinculando la ofensiva con una campaña global en apoyo de los palestinos

La Guardia Revolucionaria de Irán

Las olas, el viento y la nieve ponen en aviso a cinco CCAA, con A Coruña en nivel naranja por oleaje

La Agencia Estatal de Meteorología advierte que regiones del norte y el archipiélago atlántico afrontarán condiciones adversas este viernes, destacando el riesgo elevado por fuerte oleaje en zonas costeras y la posible presencia de precipitaciones y nevadas

Las olas, el viento y