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Hatta acusa a Exolum de bloquear la entrada de 200 millones de litros de combustible al mercado español

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Hatta Energy ha acusado a Exolum, principal empresa almacenadora de hidrocarburos en España, de bloquear la entrada inminente de 200 millones de litros de combustible al mercado español al mantener a la espera la descarga de cinco buques de gasóleo ligados a la emisión de los denominados 'holding certificate'.

La compañía, el proveedor principal de estaciones de servicio no abanderadas, sostiene que Exolum cambió este año "de manera unilateral" las reglas de contratación para la importación, lo que habría dejado a operadores independientes "sin posibilidad alguna de negociación" y sin capacidad para objetar las nuevas condiciones.

Según Hatta, esta situación se produce en plena crisis de suministros y escalada de precios por la guerra de Irán, y afecta sobre todo a pequeños operadores y a las estaciones de servicio no abanderadas, que representan alrededor del 40% de las gasolineras del país.

La empresa alerta de posibles riesgos de desabastecimiento o, al menos, de tensiones significativas en el suministro y en los precios de los carburantes, dado su papel estructural como principal proveedor de estas estaciones de servicio.

EXOLUM NIEGA EL BLOQUEO

Exolum ha respondido a las acusaciones de Hatta Energy asegurando que el sistema logístico de hidrocarburos "opera con normalidad" y que el mercado español "se encuentra adecuadamente abastecido", con existencias suficientes para atender la demanda y entregas que continúan realizándose con normalidad.

La compañía subraya que los 'holding certificate' "no condicionan ni bloquean" la entrada de producto en su sistema ni su posterior distribución, y no determinan la capacidad de los operadores para importar combustible, descargar producto o realizar pedidos.

La empresa explica que el 'holding certificate' es un documento muy específico, utilizado por un número reducido de clientes, mediante el cual Exolum reconoce a favor de un tercero el derecho a emitir órdenes de liberación del producto almacenado en sus instalaciones. Añade que estos documentos se emiten siempre dentro del marco de la regulación sectorial y de la normativa nacional, y que ha rechazado peticiones de algunos clientes para incluir menciones a terceros o cláusulas que podrían ser incompatibles con la normativa vigente.

Exolum reivindica su compromiso con la "neutralidad operativa", el cumplimiento estricto de la normativa y el correcto funcionamiento del sistema logístico que garantiza el suministro de combustibles en España.

Frente a las críticas de Hatta, la compañía insiste en que su red opera con normalidad y que mantiene una coordinación constante con sus clientes para asegurar el abastecimiento del mercado.

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