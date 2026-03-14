Hansi Flick: "Xavi Espart es una muy buena opción"

La posibilidad de que Frenkie de Jong se reintegre al equipo tras el parón aparece en el horizonte del FC Barcelona, de acuerdo con lo expresado por su entrenador Hansi Flick, quien indicó que "todo va bien" en la recuperación del centrocampista neerlandés. En conferencia de prensa, Flick también valoró la evolución de otros jugadores jóvenes y el rendimiento reciente del conjunto catalán en un momento donde las lesiones generan desafíos en la línea defensiva. Según publicó el medio fuente, el técnico alemán explicó las razones detrás de la convocatoria de Xavi Espart, integrante del equipo filial, para suplir las bajas de Alejandro Balde y Jules Koundé en el encuentro frente al Sevilla FC.

De acuerdo con la información recogida por la fuente, Flick consideró a Espart como "una muy buena opción", justificando su decisión en función del buen rendimiento del jugador en los entrenamientos y la necesidad de alternativas, dado que Balde y Koundé resultan bajas confirmadas para el partido del domingo. Flick resaltó que Espart viene de superar una lesión y destacó su aportación como un refuerzo necesario para el equipo en esta coyuntura.

En relación a la agenda inmediata del Barcelona, Flick puso de relieve la relevancia de la semana en curso, detallando que afrontan tres compromisos como locales y que el objetivo pasa por conseguir victorias en todos ellos. Explicó que la plantilla debe enfrentarse al calendario y a la presión de los adversarios con determinación y seguridad, pidiendo a sus jugadores “jugar con confianza y con convicción”. Sobre el Sevilla, Flick advirtió que el actual rival ha demostrado su potencial, especialmente en la presión alta y los duelos individuales, aspectos que ya exhibieron en el enfrentamiento anterior jugado en la capital andaluza.

Consultado sobre los posibles efectos de las elecciones presidenciales celebradas ese mismo domingo, Flick aseguró que el plantel mantiene el enfoque total en lo deportivo y no traslada su atención hacia el proceso electoral, enfatizando que el equipo se encuentra “100% centrado” en el partido ante el Sevilla.

En cuanto al balance reciente del equipo, el entrenador reconoció que la derrota sufrida ante el Atlético de Madrid en el estadio Riyadh Air Metropolitano significó un aprendizaje relevante para el plantel. Según reportó la fuente, Flick describió el ciclo posterior a esa jornada como intenso, con cuatro partidos disputados en once días y limitadas alternativas para sustituir en algunas posiciones debido a lesiones. Precisó que la vuelta progresiva de varios jugadores está acotada por la necesidad de un periodo adicional de adaptación tras sus dolencias.

Entre los futbolistas destacados en este periodo, Flick mencionó a Pedri, Raphinha y Marcus Rashford, reconociendo públicamente la actitud y mejora mostradas por el grupo durante la seguidilla de partidos recientes. El entrenador subrayó que la exigencia ha sido alta en cada encuentro y remarcó el rol de los jugadores jóvenes, quienes, a su juicio, progresan gracias a la experiencia acumulada sobre el terreno de juego.

En cuanto al ataque, Flick valoró el presente de Robert Lewandowski y Ferran Torres, describiéndolo como “un buen momento” para que ambos jugadores regresen al nivel que espera el equipo. Según enfatizó el técnico, los entrenamientos reflejan una tendencia positiva en el desempeño de los delanteros y considera que el grupo avanza en la senda deseada.

Por otra parte, Flick habló sobre la situación de Roony Bardghji, respecto de quien expresó satisfacción por su profesionalidad y actitud, a pesar de la competencia interna y la dificultad para hacerse un hueco en una plantilla con calidad destacada. El medio detalló que el entrenador del Barça resaltó el trabajo de Bardghji como “excelente” y subrayó su esfuerzo en cada práctica.

El entrenador también abordó el desempeño reciente de Gerard Martín y Pau Cubarsí, dos nombres propios entre los jóvenes que acompañan el proceso de renovación y consolidación del equipo. Flick puntualizó que Gerard ha exhibido avances notables en su actitud y rendimiento, y remarcó que Cubarsí, pese a tener solo 19 años, cumple satisfactoriamente con las expectativas del cuerpo técnico. Asimismo, explicó la ausencia de Eric García en los partidos ante el Atlético de Madrid y Newcastle, achacando su no participación a la acumulación de tarjetas y la no disponibilidad en esos compromisos.

A lo largo de la comparecencia, según documentó el medio original, Flick insistió en la importancia de mantener la convicción en las propias capacidades como factor esencial ante el exigente calendario y la presión de adversarios como el Sevilla. La reincorporación de jugadores tras lesiones, la búsqueda de alternativas en el plantel y el avance de los jóvenes resultan, según el entrenador, elementos clave para abordar una semana decisiva para los intereses deportivos del club catalán.