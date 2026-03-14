Agencias

Grecia pone en marcha un servicio militar voluntario para mujeres

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La autoridades griegas han anunciado la puesta en marcha de una campaña para captar a mujeres de entre 20 y 26 años para realizar un servicio militar voluntario.

"La responsabilidad por la patria nos corresponde a todos", destaca el vídeo promocional publicado por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas griegas.

En el vídeo aparecen un joven y una joven que llegan a un centro de instrucción y termina con la mujer entrando en el lugar para comenzar su formación militar. Muestra parte de la instrucción, la graduación y los estrictos criterios planteados para poder ingresar.

Todo ello complementado con los beneficios que conlleva este programa, tales como puntos para el acceso a empleo en el sector público tras la finalización del servicio militar.

"Las mujeres luchan a diario para exigir tratamiento igual en todos los aspectos vitales y laborales. Piden lo mismo dentro de las Fuerzas Armadas de nuestro país", ha destacado el ministro de Defensa griego, Nikos Dendias.

El servicio militar es obligatorio para todos los ciudadanos varones mayores de 18 años y hasta los 45 años. Tiene una duración de 12 meses en el Ejército de Tierra, pero puede reducirse a 9 meses si se sirve en algunas unidades fronterizas o en Chipre.

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