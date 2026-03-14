Agencias

España condena el ataque israelí contra un centro sanitario en el sur de Líbano

Doce integrantes de equipos médicos murieron durante un bombardeo en Burj Qalawiya, según el Ministerio de Asuntos Exteriores español, que considera este tipo de hechos una violación grave del derecho internacional humanitario y exige una investigación independiente

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de España expresó su profundo pesar por el fallecimiento de doce trabajadores sanitarios durante un ataque ocurrido en un centro médico de Burj Qalawiya, ubicado en el distrito de Bint Yebeil, al sur de Líbano. El Gobierno español exigió el esclarecimiento de lo sucedido a través de una investigación independiente, después de calificar el bombardeo como una violación grave del derecho internacional humanitario, según reportó el propio Ministerio mediante un comunicado difundido este sábado.

De acuerdo con lo publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Gobierno de España manifestó su condena en los términos más firmes contra el ataque efectuado por las Fuerzas Armadas de Israel. En la declaración oficial, el Ejecutivo transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas y expresó sus deseos de pronta recuperación para los heridos. La nota institucional recalcó que “los ataques contra hospitales, en este y otros escenarios como Gaza, son una flagrante e inaceptable violación del derecho internacional humanitario, que debe ser investigada. Los hospitales no son nunca objetivos militares”, recogió el comunicado conocido este sábado.

El documento de la cancillería española pone especial énfasis en la importancia de la seguridad y protección del personal sanitario y de los hospitales, especialmente en zonas de conflicto. Según recogió el Ministerio, la labor de médicos y personal sanitario resulta “esencial”, en particular “donde su labor salva vidas humanas”.

El Gobierno de España extendió también su condena a los “continuos ataques israelíes” dirigidos contra la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL). Según detalló la cancillería, uno de estos ataques provocó un incendio en el cuartel del contingente nepalí dentro de la misión internacional. La participación española en FINUL alcanza aproximadamente 650 militares, dentro de un contingente total de unos 8.000 efectivos. Esta misión de la ONU se encarga de monitorear el cese de hostilidades entre Hezbolá y el ejército israelí, así como de brindar acompañamiento y apoyo a las Fuerzas Armadas libanesas en el sur del país y en la denominada Línea Azul, que sirve como línea de separación entre ambos países.

También se incluyó un pronunciamiento sobre la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reafirmando el compromiso de España con su cumplimiento y su respaldo al mandato de FINUL, al mismo tiempo que reclamó la garantía de seguridad para los efectivos desplegados en la zona.

Según reportó el Ministerio de Asuntos Exteriores, el ataque israelí se desarrolla en el contexto de nuevas acciones militares en el sur de Líbano y de una escalada de violencia que involucra tanto avances terrestres como bombardeos de las Fuerzas Armadas de Israel. Estos hechos se enlazan con la ofensiva militar que Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero contra objetivos en Irán, señalando como objetivo declarado la búsqueda de un cambio de régimen en Teherán.

La reacción del Gobierno de España se suma a la preocupación internacional por la protección del personal médico en escenarios de conflicto y por la preservación de la integridad de hospitales y centros sanitarios, rechazando su utilización como objetivos en operaciones militares, según reafirmó el comunicado oficial.

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