El mexicano Isaac del Toro gana la penúltima etapa y refuerza su liderato en la Tirreno-Adriático

A solo 0,6 kilómetros de la meta en Camerino, Isaac del Toro lanzó un ataque decisivo que le permitió despegarse de su inmediato perseguidor, Giulio Pellizzari, consolidando su liderazgo en la clasificación general de la Tirreno-Adriático. Según informó la agencia EFE, el ciclista mexicano del equipo UAE Team Emirates-XRG cruzó primero la línea de llegada en esta exigente etapa de montaña, reafirmando su dominio a falta de una última jornada en la competencia italiana.

El medio EFE detalló que la penúltima etapa, correspondiente a la sexta jornada de la edición 2026 de la Tirreno-Adriático, presentó un recorrido de 188 kilómetros entre San Severino Marche y Camerino, con un perfil completamente montañoso. La salida tuvo un significado especial, ya que partió desde la localidad natal de Giulio Pellizzari, uno de los principales rivales directos en la lucha por la general. Wout van Aert, representante del Visma-Lease a Bike, fue quien encabezó las primeras iniciativas de la jornada, seguido de cerca por nombres destacados como Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) y Alberto Bettiol (XDS Astana).

El UAE Team Emirates-XRG asumió rápidamente la responsabilidad de controlar el ritmo de la carrera, neutralizando acciones tempranas y reagrupando a los favoritos tras los primeros 25 kilómetros. Sin embargo, un grupo de siete corredores logró escaparse, con Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) como figura más visible. Esta fuga alcanzó una ventaja máxima de 3 minutos y 45 segundos respecto al pelotón poco antes de iniciar el ascenso al Sassotetto, uno de los puntos clave de la etapa.

En ese momento, las referencias virtuales otorgaban el liderato provisional al francés Clément Braz Afonso, del Groupama-FDJ United. No obstante, la cima del Sassotetto la coronó el belga Timo Kielich (Visma-Lease a Bike), mientras un ataque de Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling) aumentó la exigencia del ritmo de carrera. Esta sucesión de movimientos permitió que los favoritos midieran fuerzas entre ellos, preparando el terreno para el desenlace en el circuito de Camerino.

A medida que la carrera ingresó en su fase definitiva, los intentos de Clément Braz Afonso, acompañados por Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM) y Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), pusieron a prueba al grupo principal. El noruego Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) se mantuvo firme en la cabeza, resistiendo los ataques. Matteo Jorgenson, ciclista estadounidense del Visma-Lease a Bike, también se sumó a la lucha por el triunfo parcial, mientras Pellizzari trataba de mantenerse en la pelea por la victoria y la clasificación.

Isaac del Toro, vestido con la 'maglia azzurra', reaccionó en el momento decisivo. Según publicó EFE, realizó un ataque fulminante cuando restaban 600 metros hasta la meta, logrando dejar detrás a Pellizzari y superando a Jorgenson en la recta final. El ciclista mexicano detuvo el cronómetro en 4 horas, 46 minutos y 50 segundos, cifra que permitió ampliar a 42 segundos la diferencia sobre Pellizzari en la clasificación general. Jorgenson ocupa el tercer lugar, apenas un segundo por detrás del ciclista italiano.

La actuación de Tobias Johannessen en Camerino trajo consigo un avance relevante en la tabla general, situándose por delante del esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) en la lucha por la cuarta plaza. Esta etapa dejó a Del Toro en una posición privilegiada para afrontar el último día de competencia, cuyo desenlace definirá al vencedor absoluto de la Tirreno-Adriático 2026. Como reportó el medio EFE, el corredor mexicano suma un tiempo total acumulado de 24 horas, 57 minutos y 20 segundos, manteniendo la primera posición de la general en una edición marcada por la intensidad y el protagonismo de los escaladores.