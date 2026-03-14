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China y Corea del Sur se clasifican para el Mundial Femenino de Brasil 2027

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Las selecciones de fútbol de China y de Corea del Sur han logrado este sábado su clasificación para la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA, que será en Brasil del 24 de junio al 25 de julio de 2027, acompañando ya a la selección de Australia y a la anfitriona 'canarinha'.

En la Copa Asiática Femenina, las jugadoras chinas ganaron en cuartos de final por 2-0 a Taiwán en la prórroga gracias a un gol de Shao Ziqin y un autogol de Chen Ying-hui; mientras, las surcoreanas batieron por un amplísimo 6-0 a Uzbekistán en la misma ronda de ese torneo continental.

Ambas victorias sellaron sus respectivos billetes para semifinales y a la vez certificaron sus plazas en el próximo Mundial, igual que había hecho en la víspera el combinado de Australia derrotando por 2-1 a Corea del Norte. Japón y Filipinas se disputarán el último hueco en 'semis'.

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