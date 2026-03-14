Audrey Pascual: "Han sido unos Juegos de diez"

La decisión de Audrey Pascual de reconciliarse con la disciplina del eslalon marcó un momento significativo en su participación paralímpica, luego de atravesar un periodo complicado dentro de esta modalidad. La esquiadora española cerró su presencia en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 con cuatro medallas obtenidas en cinco pruebas. Según declaraciones difundidas por el Comité Paralímpico Español, Pascual expresó satisfacción y orgullo por los resultados alcanzados, después de gestionar la presión y los desafíos tanto físicos como mentales de la competición.

Tal como publicó el medio, la deportista recibió la medalla de bronce en eslalon, una de las disciplinas que más dificultades le presentó durante la temporada. Pascual compartió que llegaba a la cita paralímpica con incertidumbre respecto a su rendimiento, especialmente debido a los momentos adversos experimentados previamente. La atleta describió cómo este logro representaba una oportunidad de reencontrarse con su mejor versión en el eslalon, después de no haber podido plasmar su potencial en los circuitos de la Copa del Mundo.

Para Pascual, la jornada del sábado resultó especialmente emotiva por la sorpresa de encabezar la clasificación tras la primera manga. Explicó que, a pesar de las sensaciones negativas y el nerviosismo en la segunda manga, decidió concentrarse en ejecutar su carrera sin perder la compostura. Esta determinación dio fruto con la obtención del bronce, resultado que valoró muy positivamente.

Según reportó el Comité Paralímpico Español, la esquiadora también destacó la igualdad que predominó en la competición de eslalon. Pascual señaló que una pista accesible permitió que las participantes pudieran desplegar todo su nivel, circunstancia que contribuyó a que la diferencia entre las primeras clasificadas fuera mínima. Mencionó que incluso deportistas que no habían tenido oportunidad de mostrar su destreza anteriormente lograron hacerlo gracias a las condiciones del trazado.

La suma de cuatro medallas en cinco pruebas consolidó la actuación de Pascual como una de las más relevantes de la delegación española en estos Juegos. De acuerdo con el medio, ella misma reconoció que llegó a la competición consciente de su posibilidad de alcanzar el podio, aunque admitió sentir cierta inseguridad ante la presión y la exigencia personal que implica una cita paralímpica.

Según indicó la atleta a los medios de comunicación, la gestión de los nervios y su fortaleza mental fueron factores determinantes para afrontar cada prueba como un desafío independiente, evitando que la presión acumulada afectara su rendimiento global.

Además de detallar su experiencia deportiva, Pascual adelantó cómo será la continuación de su rutina tras la intensa temporada. Reportó el Comité Paralímpico Español que la esquiadora reanudará sus estudios universitarios en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Granada y manifestó su deseo de disfrutar de un viaje para celebrar los resultados obtenidos en Milán-Cortina d'Ampezzo.

La conclusión de la participación de Audrey Pascual en los Juegos Paralímpicos de 2026 representa el desenlace de una etapa marcada por retos superados y objetivos alcanzados. Tanto su testimonio como los datos recopilados por el Comité Paralímpico Español ponen en relieve el esfuerzo y la dedicación invertidos para lograr este balance de preseas, así como el impacto personal y profesional que marca el cierre de su temporada competitiva.