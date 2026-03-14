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Antonelli firma una pole histórica y Russell reina al esprint en China

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El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) se ha convertido este sábado en el piloto más joven de la historia de la Fórmula 1 en conseguir la pole al imponerse en la clasificación del Gran Premio de China, segunda prueba del Mundial, por delante de su compañero de equipo, el británico George Russell (Mercedes), que vivió una sesión plagada de problemas técnicos después de carrera sprint el sábado por la mañana.

Con 19 años y 201 días, Antonelli batió el récord de precocidad del alemán Sebastian Vettel, que tenía 21 años y 73 días cuando consiguió la pole en Monza en 2008 con Toro Rosso. Antonelli ya salió desde el primer puesto de la parrilla en la carrera al esprint de Miami en su primera temporada de F1 el año pasado, pero las poles solo cuentan para las carreras del domingo.

En cambio, las cosas no fueron demasiado bien para los pilotos españoles, ni en la carrera corta ni en la sesión de clasificación. El madrileño Carlos Sainz (Williams) acabó duodécimo en la esprint, y en la 'qualy' se quedó en la Q1 y deberá salir desde la decimoséptima plaza; el asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) fue decimoséptimo y el domingo comenzará desde el decimonoveno lugar.

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