AMP. Audrey Pascual se despide con un bronce de los Juegos Paralímpicos de Invierno

Con apenas 21 años, Audrey Pascual cerró su debut en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo con cuatro medallas, igualando el registro de Magda Amo en Nagano en 1998 y posicionándose como una figura destacada entre los deportistas invernales españoles con discapacidad física. Según consignó Europa Press, la madrileña obtuvo la medalla de bronce en el eslalon sentado de esquí alpino, sumando así su cuarta presea en la presente edición y también la cuarta en el medallero para la delegación española.

Europa Press detalló que Pascual, subcampeona mundial en la disciplina, logró recuperarse tras la caída sufrida en el gigante el jueves anterior, donde un accidente en la primera bajada le impidió competir por el podio. En el eslalon, protagonizó una actuación sólida y consiguió su tercera medalla individual en estos Juegos, consolidando su trayectoria luego de los dos oros y una plata obtenidos previamente en Milán-Cortina.

La prueba de eslalon reunió a las principales especialistas del circuito. Según el medio, en la primera bajada Pascual marcó el mejor tiempo, superando por una sola centésima a la china Wenjing Zhang y por dieciséis a la finlandesa Nette Kiviranta. La alemana Anna-Lena Forster, otra candidata al podio, quedó por detrás, lo que la obligó a asumir riesgos en la segunda manga. En esa nueva bajada, Pascual salió última, con la presión de defender su reducida ventaja. Un pequeño error en el recorrido la ubicó en el cuarto mejor tiempo parcial de la manga, pero la ventaja conseguida en la primera vuelta le permitió asegurar el tercer puesto y dejar fuera del podio a Forster por apenas ocho centésimas. Según Europa Press, esta diferencia le permitió mantener la posición que la china Wang y la finlandesa Kiviranta consolidaron en los dos primeros escalones del podio, con Pascual a 35 centésimas del oro y a ocho de la plata.

Pascual, quien nació con agenesia bilateral, había manifestado tras su victoria en la combinada: “Últimamente estoy atravesando una muy mala racha con el eslalon. No he tenido demasiada oportunidad de entrenarlo, entonces los entrenadores me han dicho antes de bajar que no sobrepensase demasiado las cosas y que sacase el esquí que llevo dentro, que lo sé hacer”. Tal como relató Europa Press, la deportista madrileña se forjó en la Fundación También y elevó su nivel competitivo desde que ingresó a la estructura de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

En la competencia por la clasificación general de la Copa del Mundo, Pascual terminó en la tercera posición, detrás de Forster y Kiviranta, lo que anticipó una competencia exigente en el eslalon paralímpico, donde también Zhang ocupaba un puesto destacado entre las aspirantes al podio.

Europa Press reseñó que el martes anterior, Pascual había conseguido su segundo oro en la cita tras imponerse en la combinada, logrando una destacada bajada en el supergigante. En el descenso, la madrileña fue cuarta, pero supo administrar la ventaja de más de dos segundos lograda en la primera manga para asegurar ese resultado.

La delegación española celebró también la actuación de jóvenes promesas. Iraide Rodríguez, de 17 años, culminó novena en la prueba de eslalon en la categoría sentada, quedando cerca del diploma paralímpico e incrementando sus expectativas para futuras ediciones. Además, María Martín-Granizo logró el diploma paralímpico al terminar octava en el eslalon para deportistas que compiten de pie. La atleta castellana concluyó la primera manga con el octavo mejor registro de 45,66 segundos, y aunque en la segunda manga marcó el noveno tiempo, logró avanzar en la clasificación final puesto que la favorita sueca Ebba Arsjoe no pudo concluir la prueba.

En la modalidad de discapacidad visual, Alejandra Requesens, acompañada por la guía Victoria Ibáñez, completó ambas bajadas en la que fue su segunda participación paralímpica en estos Juegos, finalizando en la duodécima posición tanto en la primera manga, con un tiempo de 58,55 segundos, como en la segunda, según informó Europa Press.

La actuación de Pascual en Milán-Cortina la situó como la primera deportista española con discapacidad física, hombre o mujer, en conseguir podios múltiples en Juegos Paralímpicos de Invierno, con un palmarés de dos oros, una plata y un bronce. Tal como publicó Europa Press, fue igualmente la abanderada del equipo nacional en la ceremonia inaugural. La progresión de Pascual se refuerza al recordar que los laureados Jon Santacana y Eric Villalón, que dominaron en ediciones previas, obtuvieron nueve medallas en total, mientras que Pascual alcanzó la mitad de ese número en su primera participación.

Con la cita en los Alpes Franceses como próxima meta, la esquiadora madrileña despide estos Juegos señalada por su capacidad de superación y por abrir nuevas posibilidades para el deporte paralímpico invernal en España. Los resultados de la delegación, reflejados en los rendimientos de Pascual, Martín-Granizo, Rodríguez y Requesens, confirman el avance del equipo nacional en las disciplinas alpinas según el balance publicado por Europa Press.