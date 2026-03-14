Agencias

Alcalde de Escalona lamenta el derrumbe de la torre del castillo y anuncia una auditoría del estado del inmueble

Técnicos autonómicos acuden al municipio tras el colapso de una estructura histórica asociado a intensas precipitaciones recientes, mientras el responsable local busca soluciones urgentes para garantizar la seguridad y preservar el patrimonio en medio de la conmoción vecinal

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La presencia de técnicos de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Escalona ha marcado el inicio de una intervención urgente para valorar el impacto del colapso de una torre albarrana del castillo local y definir las medidas que se adoptarán a corto plazo. El suceso, que tuvo lugar este sábado, generó alarma entre los habitantes del municipio y ha interrumpido las visitas al recinto, según informó la prensa local.

Según publicó el medio que cubrió las declaraciones del alcalde Álvaro Gutiérrez, la principal hipótesis sobre el origen del derrumbe apunta a la acumulación de agua causada por las intensas lluvias registradas en días recientes. Gutiérrez recalcó que el desplome "parece ser, como consecuencia fundamentalmente de la acumulación de agua después de las intensas lluvias de estas fechas pasadas". Esta explicación situó a las precipitaciones excepcionales como elemento detonante del incidente, que ha dejado dañado uno de los elementos más antiguos y representativos del patrimonio de Escalona.

El alcalde declaró que, tras conocer el suceso, se iniciaron gestiones inmediatas ante diferentes administraciones con el objetivo de coordinar acciones que permitan una auditoría completa sobre el estado general de la fortaleza. Según consignó el medio, Gutiérrez especificó que las actuaciones previstas incluyen, en primer término, una valoración detallada de los desperfectos y, en segundo lugar, la inspección exhaustiva tanto de las estructuras externas como internas del castillo. Estas evaluaciones buscarán determinar el nivel de afectación del conjunto monumental y establecer prioridades de restauración o consolidación.

El medio informó que, como primera medida de seguridad, la zona afectada permanece completamente acordonada. Las visitas turísticas previstas para este sábado se han suspendido, extendiéndose la restricción a las próximas semanas en función de los resultados de las inspecciones técnicas. La decisión pretende salvaguardar tanto a los visitantes como al propio patrimonio, dada la incertidumbre sobre la estabilidad de otros elementos del monumento.

En cuanto a la repercusión inmediata del episodio, el alcalde subrayó en sus declaraciones reproducidas por el medio que no ha sido necesario lamentar lesiones ni víctimas, ya que el derrumbe ocurrió en una franja horaria en la que no había público presente. "Afortunadamente no hay que lamentar daños personales", manifestó Gutiérrez, quien detalló que el desplome se produjo momentos antes de las visitas turísticas, que hubieran concentrado a numerosas personas en la zona afectada. El regidor señaló además el alivio generalizado ante la ausencia de víctimas, manifestando: "dentro de la absoluta pena, dentro de la desgracia que es lo que ha ocurrido, estamos liberados de la tragedia".

Las autoridades y equipos técnicos convocados han previsto una agenda de trabajo conjunto en los días siguientes para analizar la estructura superviviente, clasificar los daños y acordar futuras actuaciones que permitan preservar y recuperar el castillo. Según detalló el medio, la visita de los técnicos autonómicos dará pie a la recopilación de informes técnicos y a la elaboración de un plan de intervención que contemple tanto la restauración de la torre desplomada como la protección de los restantes elementos integrantes del recinto.

El castillo de Escalona, que constituye uno de los principales reclamos patrimoniales y turísticos de la localidad, se enfrenta ahora a una etapa de incertidumbre respecto a la recuperación de su integridad arquitectónica, en un contexto de conmoción vecinal ante la pérdida de uno de sus símbolos más reconocidos. Las siguientes acciones quedarán determinadas por el dictamen de los especialistas y por los recursos que las distintas administraciones decidan destinar a la recuperación del bien dañado, según reportó el medio que recogió las declaraciones de las autoridades locales.

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