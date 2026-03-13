Zelenski agradece el apoyo del hijo del sah de Irán a la soberanía de Ucrania

Durante el encuentro sostenido en París, Volodimir Zelenski subrayó la relevancia de que Irán no utilice a su favor la inestabilidad generada tras la muerte del líder de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, quien falleció luego de un ataque atribuido a Estados Unidos e Israel. Según consignó Europa Press, el mandatario ucraniano enfatizó la necesidad de que el pueblo iraní disponga de mayores garantías para sus vidas y amplíe su capacidad para tomar decisiones sobre su futuro, al tiempo que reiteró los riesgos de posibles colaboraciones entre Teherán y Moscú en el contexto regional y global. En este marco, Zelenski trasladó públicamente su agradecimiento a Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán, por su respaldo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el presidente ucraniano recordó en sus redes sociales que “la jerarquía del régimen (iraní) ya ha sufrido pérdidas significativas”, aludiendo a la situación política interna de Irán tras la muerte de Jamenei. Su mensaje incluyó un reconocimiento explícito a las “claras garantías de apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania” por parte de Pahlavi, junto a la voluntad de mantener la colaboración entre sus respectivos equipos. Además, Zelenski reiteró la postura de Ucrania en favor de un Irán libre y no alineado con Rusia, advirtiendo sobre el potencial de desestabilización en regiones como Oriente Próximo y Europa en caso de que Teherán continúe su actual orientación internacional.

Durante la cita en París, ambos líderes dialogaron sobre posibles mecanismos de presión internacional y acciones conjuntas que podrían favorecer una transición democrática en Irán. Según reportó el mismo medio, Pahlavi, exiliado desde hace décadas en Estados Unidos, ha tratado de posicionarse como referente para un eventual cambio político en su país de origen. Aunque el príncipe heredero no realizó declaraciones directas sobre la reunión, compartió en su cuenta de X (antes Twitter) la publicación de Zelenski. Además, en una entrevista emitida por la cadena francesa CNews el mismo viernes, Pahlavi manifestó que “un Irán estable, libre, permite estabilizar la región, lo cual también beneficia a Occidente”.

El respaldo de Pahlavi a Kiev se inscribe en un escenario de crecientes tensiones internacionales ligadas a la guerra en Ucrania y a la situación geopolítica en torno a Irán. Europa Press informó que la sesión entre Zelenski y Pahlavi se produjo pocos días después de que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomara la decisión de levantar las sanciones al petróleo ruso con el objetivo de disminuir los precios internacionales del crudo. La navegación por el estrecho de Ormuz, responsable de alrededor de una cuarta parte del comercio mundial marítimo de petróleo, se ha visto afectada por las recientes hostilidades en Irán, lo que contribuyó a la modificación de la política estadounidense sobre las sanciones energéticas aplicadas a Rusia.

Zelenski manifestó preocupación respecto al impacto de esta medida estadounidense en el desarrollo del conflicto en Ucrania. Según informó Europa Press, el jefe de Estado ucraniano calculó que Rusia podría recibir hasta 10.000 millones de dólares adicionales como consecuencia del levantamiento de sanciones, recursos que podrían fortalecer la capacidad de Moscú para sostener su ofensiva militar en Ucrania.

El apoyo de Reza Pahlavi al respeto de la integridad territorial de Ucrania se produce al tiempo que él mismo impulsa una narrativa de soberanía y cambio democrático para Irán, buscando proyectar una imagen de liderazgo alternativo tras la desaparición del ayatolá Jamenei y la consiguiente incertidumbre en el régimen iraní. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, durante las conversaciones en París, Zelenski recalcó que la cooperación entre Irán y Rusia —país que respalda militarmente a Damasco y enfrenta sanciones internacionales— podría tener profundas repercusiones sobre la estabilidad en Oriente Próximo, Europa y a escala global.

Europa Press detalló que la reunión en la capital francesa sirvió tanto para asentar posiciones políticas como para explorar vías de colaboración entre los partidos opositores al actual régimen iraní y Ucrania. En la agenda también figuró la discusión acerca del impacto de la guerra en Irán sobre el comercio mundial de energía, la situación regional tras la muerte de Jamenei y la agenda internacional del Gobierno ucraniano en busca de alianzas que fortalezcan su resistencia ante la invasión rusa.