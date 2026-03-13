Un golazo de Nicolas Pépé en el descuento evita la derrota del Villarreal en Mendizorroza

El Villarreal CF ha empatado (1-1) este viernes durante su visita al Deportivo Alavés en el inicio de la jornada 28 de LaLiga EA Sports, un partido sin brillo y cuyo resultado ha mantenido a los vitorianos cerca de la zona de descenso, sufriendo un golazo de Nicolas Pépé a la escuadra en el tiempo de descuento.

En el Estadio de Mendizorroza, la primera media hora fue espesa y solo Lucas Boyé calmó al aburrimiento con un par de tiros, el segundo de ellos una falta directa desde fuera del área y que despejó la barrera de cabeza. El dominio del balón de los visitantes era inerte y se confirmó encajando el 1-0, autogol de Rafa Marín en el 40' tras un taconazo de Toni Martínez.

Pablo Ibáñez se internó por el extremo derecho, mareó con recortes a Sergi Cardona y centró raso al área pequeña; Luiz Júnior no agarró la pelota, que rebotó en un Toni Martínez atento para ejecutar su taconazo y el esférico tocó en la cabeza de Rafa Marín hasta entrar en la portería.

Justo antes del descanso, el 'Submarino Amarillo' rondó el empate con dos remates a bocajarro de Santi Comesaña, que taponó Antonio Sivera, y en el rechace Nicolas Pépé envió otro disparo a las nubes. En la reanudación, el equipo visitante creó más peligro por obra de Georges Mikautadze y en el 75' buscó Pépé el gol con un zurdazo que se fue cerca de la escuadra.

Bajo la lluvia, un saque de banda a favor del Villarreal estuvo cerca en el 84' de ser el empate porque Ville Koski peinó hacia atrás, superó a Sivera y la pelota se estrelló en el palo. Con las sustituciones, Quique Sánchez Flores quiso poner su ritmo, pero el Alavés malgastó contragolpes y lo acusó con el 1-1 de Pépé, esta vez sí, con su zurdazo a la escuadra.

La igualada definitiva colocó a los pupilos de Marcelino García Toral con 55 puntos, acechados por el Atlético de Madrid, que tiene 54 puntos y ha dipsutado un partido menos que el 'Submarino'; por su parte, el cuadro vitoriano tiene ahora 28 puntos y continúa bastante abajo en la tabla.