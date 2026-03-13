Consultas recientes de varias naciones del Golfo para cooperar en la defensa contra drones iraníes han generado debates sobre la autosuficiencia militar estadounidense. Según informó Europa Press, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que su país posee la tecnología de drones más avanzada a nivel global y descartó cualquier necesidad de apoyo exterior para combatir amenazas provenientes de Irán en Oriente Próximo. Estas declaraciones surgen luego de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, resaltara la cooperación internacional en la materia.

Durante una entrevista concedida a Fox News, Trump respondió con firmeza sobre la eventual colaboración de Estados Unidos con terceros países frente al uso de drones iraníes. Al ser consultado sobre la posibilidad de contar con apoyo extranjero, Trump afirmó: “No, no necesitamos ayuda con la defensa anti drones. Sabemos más sobre drones que nadie; de hecho, tenemos los mejores drones del mundo”. Estas afirmaciones, reporta Europa Press, contradicen directamente las recientes manifestaciones públicas de Zelenski en París.

Zelenski, durante una rueda de prensa junto al presidente francés Emmanuel Macron, mencionó que han recibido solicitudes de ayuda de seis países, además de una petición independiente de Estados Unidos relacionada con Jordania. Europa Press detalló que el líder ucraniano ha insistido en varias oportunidades en los últimos días sobre la demanda internacional para hacer frente a la amenaza de los drones iraníes, ampliamente utilizados por las fuerzas rusas durante los cuatro años de invasión a Ucrania.

La posición esgrimida por Trump refuerza el mensaje de autosuficiencia de Washington en cuestiones tecnológicas de defensa, especialmente en relación con el desarrollo y empleo de drones militares. El mandatario recalcó la supremacía estadounidense en este terreno, estableciendo distancia respecto a la cooperación con otras potencias, incluidas aquellas que enfrentan situaciones de conflicto causadas por el uso de tecnología militar similar.

En relación al apoyo internacional, Trump fue consultado además sobre el papel de Vladimir Putin, presidente de Rusia, respecto al respaldo que estaría ofreciendo a Irán durante el conflicto en Oriente Próximo. Según consignó Europa Press, Trump respondió restando importancia a esa influencia: “Creo que sí, que les está ayudando un poco”, a lo que añadió que, desde la perspectiva rusa, puede interpretarse que Estados Unidos también presta asistencia significativa a Ucrania.

Trump explicó, según reportó Europa Press, que estas relaciones bilaterales en materia militar generan percepciones de reciprocidad entre las principales potencias. El propio mandatario estadounidense señaló: “Probablemente piense que nosotros estamos ayudando a Ucrania, ¿verdad? (...) Sí, les estamos ayudando también, eso dice él, y China diría lo mismo. Es como decir, ‘bueno, ellos lo hacen y nosotros también’, con toda la razón”.

Las declaraciones de Trump echan luz sobre el entramado estratégico concebido en Washington, al destacar la autosuficiencia tecnológica al tiempo que minimiza el peso de la ayuda internacional, tanto propia como ajena. Las demandas de asistencia señaladas por Zelenski reflejan un escenario de cooperación internacional activo frente a amenazas emergentes en el campo militar, marcado por el protagonismo de drones de desarrollo iraní en diversos escenarios bélicos.

Europa Press puntualizó que el empleo de estos drones supone un factor de preocupación no solo en la guerra en Ucrania, donde han tenido un uso extensivo de parte de las fuerzas rusas, sino en nuevos focos de conflicto en Oriente Próximo. Las respuestas institucionales estadounidenses contrastan con dinámicas de asociación entre naciones europeas y de la región del Golfo, que buscan reforzar sus capacidades defensivas ante desarrollos tecnológicos que desafían sus sistemas de seguridad.

Las posturas planteadas por los diferentes líderes ponen en evidencia matices en la valoración de la cooperación internacional y las capacidades nacionales frente a amenazas tecnológicas, en un contexto donde la proliferación de sistemas no tripulados marca las estrategias de defensa y define el balance de poder en áreas en tensión.