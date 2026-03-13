Thomas Partey se declarará no culpable de los dos nuevos cargos de violación

La abogada que representa al futbolista Thomas Partey informó en el tribunal que su defendido planea declararse inocente frente a dos acusaciones recientes por violación atribuidas a hechos ocurridos en diciembre de 2020. Estas nuevas imputaciones se suman al proceso judicial que Partey enfrenta desde 2025 en el Reino Unido y que contempla ya otros cargos por delitos sexuales contra varias mujeres. El medio de comunicación consignó que la comparecencia judicial de Partey no tuvo lugar en persona, dado que el jugador se encontraba concentrado con el Villarreal CF para un partido de LaLiga EA Sports ante el Deportivo Alavés, y que el magistrado había autorizado su ausencia en esta etapa preliminar del proceso.

Según detalló la fuente, la defensa, a cargo de Emma Fenn, subrayó ante el Tribunal de Magistrados de Westminster que Partey responderá con una declaración de inocencia a los dos cargos más recientes, presentados formalmente el pasado mes tras las declaraciones de una cuarta presunta víctima. La fiscal del caso, Arabella MacDonald, explicó al tribunal que estas alegaciones surgieron luego de una amplia difusión mediática de los procedimientos iniciales. “El señor Partey se enfrenta a otros dos cargos de violación que se remontan a diciembre de 2020. La denunciante se presentó después de que se difundieran ampliamente las noticias sobre otros asuntos del señor Partey”, expuso MacDonald, según reportó el medio citado.

La jueza adjunta Tan Ikram ordenó que los dos nuevos cargos se remitan al Tribunal de la Corona, con una audiencia fijada para el 10 de abril. De acuerdo con la acusación, Partey habría cometido dos actos de violación en Londres en una misma jornada de diciembre de 2020, periodo durante el que todavía residía en Potters Bar, Hertfordshire. En esa fecha, el futbolista ghanés formaba parte de la plantilla del Arsenal, club que lo había fichado en octubre de ese año tras un traspaso desde el Atlético de Madrid valorado en alrededor de 45 millones de euros. Posteriormente, en junio de 2023, Partey dejó el equipo inglés para sumarse al Villarreal CF.

El medio también informó que estas no son las únicas imputaciones que pesan sobre Partey. En el año anterior, la Policía Metropolitana formuló contra él cinco cargos de violación relacionados con dos mujeres distintas y un cargo adicional por agresión sexual contra una tercera presunta víctima. Partey ya ha negado su responsabilidad en todos esos hechos, supuestamente cometidos entre 2021 y 2022. El juicio por esas causas se encuentra programado para celebrarse en el Tribunal Penal de Southwark a partir de noviembre.

La trayectoria deportiva de Thomas Partey abarca más de 50 partidos internacionales con la selección de Ghana, incluyendo participaciones en la Copa Mundial de la FIFA y la Copa Africana de Naciones. Según indicó la fuente, tras su puesta en libertad bajo fianza, el futbolista tiene orden de no contactar bajo ningún concepto a la mujer que lo denuncia en los nuevos cargos. Las autoridades esperan su presencia en la siguiente audiencia, prevista para abril.

El manejo judicial del caso incluye la acumulación de denuncias presentadas a raíz de la visibilidad mediática del proceso, punto que resaltó la fiscalía en la reciente audiencia. Como publicó la fuente, la denuncia más reciente corresponde a una mujer que decidió presentarse después de observar la cobertura de las primeras acusaciones. Esto ha elevado el número de presuntas víctimas y ha extendido la investigación por parte de las autoridades británicas, quienes mantienen en curso varias líneas de investigación y actuaciones processales.

El futbolista no ha emitido declaraciones públicas sobre los últimos cargos. La defensa legal reiteró que su cliente mantiene la posición de inocencia frente a toda la serie de acusaciones planteadas, posición que volverá a presentar formalmente en la próxima comparecencia judicial. El caso continúa generando atención internacional por la relevancia mediática del deportista y por la dimensión de las acusaciones que ahora lo involucran tanto en su carrera en Europa como en su trayectoria con la selección de Ghana, según han consignado fuentes cercanas al tribunal.