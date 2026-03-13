S&P Global, Fitch y Scope examinan el 'rating' de España entre la incertidumbre por Oriente Próximo y Trump

S&P Global, Fitch y Scope Ratings, tres de las cinco agencias de calificación crediticia aceptadas por el Eurosistema, abrirán esta noche, tras el cierre de mercados, la primera ronda de evaluaciones de la nota de solvencia de la deuda soberana de España en un contexto marcado por la incertidumbre global relacionada con las ramificaciones del conflicto en Oriente Próximo, especialmente en materia energética, así como con las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Este primer 'superviernes' para la calificación soberana de España inaugura los exámenes del 'rating' español en 2026, después de que el año pasado las tres grandes agencias del ramo, S&P Global, Fitch y Moody's, recompesaran finalmente el desempeño macroeconómico del país con sus primeras subidas de la nota de solvencia española desde antes de la pandemia de Covid-19, afianzando el 'rating' en una categoría equivalente al 'notable', mientras la alemana Scope mejoró su perspectiva a 'positiva'.

De tal modo, España llega a este primer examen con una nota 'A/Estable' por parte de Fitch; 'A+/Estable' por parte de S&P Global; y 'A/Positiva' en el caso de Scope, lo que enfría la expectativa de nuevas mejoras a corto plazo por parte de las dos primeras, ya que únicamente la alemana, única agencia europea aceptada por el Eurosistema, asigna una perspectiva positiva, que abre la puerta a una mejora de calificación.

Sin embargo, la incertidumbre abierta por el impacto potencial del conflicto en Oriente Próximo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta del país persa bloqueado el estrecho de Ormuz, así como por las recientes amenazas vertidas por Donald Trump contra España, llegando incluso a pedir cortar todos los acuerdos comerciales con el país, alejarían cualquier opción de subida de la nota soberana española este viernes.

Asimismo, a pesar de que España sigue siendo en el arranque de 2026 la gran economía europea con mejores cifras de actividad, las principales agencias de rating ya advertían en sus últimas evaluaciones de que cualquier movimiento al alza de sus respectivas notas para España estaría ligado a trasladar este sólido desempeño económico a movimientos significativos a la baja en la carga de deuda pública, para lo que sugerían medidas para apuntalar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, incluyendo una consolidación presupuestaria más ambiciosa.

En este sentido, Fitch apuntaba en su anterior evaluación de la deuda española que una potencial mejora de calificación pasaba por la confianza en que la deuda pública/PIB "disminuirá más rápidamente que en el escenario base, por ejemplo debido a la implementación de una estrategia de consolidación fiscal sostenida".

En esta línea, Scope apuntaba como posibles factores alcistas para la nota española que la deuda pública sobre el PIB siga una trayectoria descendente firme, respaldada por un compromiso sostenido con la consolidación fiscal, así como un crecimiento económico sostenido y/o la mejora notable de la competitividad externa.

"Podríamos mejorar la calificación si la relación deuda pública/PIB disminuye más rápido de lo que esperamos actualmente, gracias, por ejemplo, a una consolidación presupuestaria más ambiciosa", afirmaba por su parte S&P Global.

CALENDARIO.

Además de hoy, el calendario de las agencias de calificación prevé varias ocasiones a lo largo de 2026 para actualizar la nota de solvencia de España, incluyendo un segundo 'superviernes' el próximo 11 de septiembre, cuando S&P Global, Fitch y Scope, volverán a examinar la solvencia de la deuda española.

De su lado, la agencia Moody's revisará el rating 'A3/Estable' que asigna a España el próximo 27 de marzo y, posteriormente, el 17 de julio de 2026. En el caso de Morningstar DBRS, las fechas contempladas para examinar la nota de solvencia de España en 2026 son el 29 de mayo y el 30 de octubre.

Según la regulación europea en vigor desde 2014, las agencias de calificación están obligadas a publicar un calendario con las fechas previstas para la actualización de las notas de solvencia soberana y la perspectiva de las mismas.

En este sentido, la normativa sobre agencias de rating requiere a las entidades que tales fechas sean viernes y que sus anuncios tengan lugar fuera del horario regulado de negociación en los mercados europeos.

Las tres mayores agencias de calificación (S&P Global, Moody's y Fitch) llegaron a asignar la máxima nota de solvencia a España durante la primera década del siglo XXI, aunque tras la crisis financiera que desembocó en la Gran Recesión el país acabó perdiendo la 'triple A'.

La agencia Moody's mantuvo una nota 'Aaa' para la deuda española a largo plazo entre 2001 y 2010, para tras una serie de recortes llevar el rating de España a 'Baa3', al borde del 'bono basura' en el verano de 2012, mientras que Fitch mantuvo la matrícula de honor de solvencia para España entre 2003 y 2010, aunque para mediados de 2012 había degradado la calificación española hasta BBB, con perspectiva negativa.

Asimismo, S&P Global, que mantuvo la máxima nota 'AAA' para España entre finales de 2004 y principios de 2009, había recortado la nota de solvencia de la deuda del país hasta BBB-, con perspectiva negativa, un escalón por encima del 'bono basura' para el otoño de 2012.