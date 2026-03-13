Simeone: "Julián Álvarez hizo unas declaraciones correctas el otro día"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, calificó este viernes de "correctas" las declaraciones del delantero argentino Julián Álvarez tras el encuentro ante el Tottenham en las que podía poner en duda su continuidad la próxima temporada; mientras que celebró la llegada oficial del fondo estadounidense Apollo Sports Capital a la entidad para que "siga creciendo" el club.

"Julián Álvarez el otro día hizo unas declaraciones correctas. Creo que la vida de todos nosotros es el día a día y la valoración de las personas se hacen a partir de lo que te da, y Julián Álvarez nos está dando un montón", aseguró Simeone en relación a las declaraciones del argentino dejando su futuro en la entidad en el aire.

El técnico rojiblanco elevó el tono en la previa del encuentro liguero ante el Getafe de este sábado. "Partido contra el Brujas, ganamos 4 a 1, y todo se fue basado en Oblak y sus paradas. Partido contra el Barcelona, ganamos 4 a 0, y todo basado en que Griezmann se iba. Partido contra el Tottenham, ganamos 5 a 2, y todo basado en Julián Álvarez. Yo le digo a nuestra gente que estamos bien, dije que íbamos a competir cuando empezó la temporada y vamos a competir", sentenció.

Precisamente, del partido ante el conjunto azulón espera que sea "durísimo y complicado". "Sabemos el rival al que nos vamos a enfrentar. Vienen de un momento muy bueno, de partidos importantes llevados adelante y merecidamente ganados desde su juego", aseveró.

"El Getafe viene creciendo hace un par de años, no este año solo, en años anteriores también ha mejorado, han mejorado sus futbolistas y a partir de mejorar los futbolistas, el entrenador Bordalás tiene mejores armas para poder generar lo que él necesita", subrayó.

En cuanto a la nueva lesión de Pablo Barrios, Simeone indicó que el jugador se encuentra "espectacular esperando que los días empiecen a contar para volver" a estar con el grupo. "Que pase el menor tiempo posible. Yo me imagino y espero que esté para la final de la Copa del Rey", añadió.

Esa posición en la medular la podría ocupar un Marcos Llorente que se ha convertido en "un jugador muy importante desde el año que ganamos la Liga (en 2021)". "Le logramos encontrar un lugar donde podía dar todo su fútbol cual tuvo y nos hizo mucho bien en esa Liga que ganamos jugando de interno y por derecha", afirmó del madrileño.

"A partir de ahí, fuimos viendo que podía ayudarnos en otros lugares para seguir mejorando como equipo y mejorando él como futbolista y creo que está muy bien. Ojalá pueda mantener el nivel que tiene porque es muy bueno para nosotros y para la selección española", prosiguió.

Otro futbolista dispuesto para el centro del campo es Álex Baena, que últimamente no está contando con muchos minutos. "Es un jugador extraordinario. Necesitamos que su ritmo de juego se eleve y cuando lo hace, es diferencial porque lo puede hacer en muchos lugares, de mediocentro, en banda... No tengo ninguna duda que seguirá dándonos cosas muy buenas", apuntó.

Esta temporada en la zaga rojiblanca, están destacando dos de las incorporaciones en verano, Marc Pubill y Matteo Ruggeri. "Pubill trabajó muy bien desde que llegó, con mucha humildad y ganas de ganarse un lugar. Hablamos con él desde el primer día y a partir de ahí ha crecido enormemente, nos está ayudando muchísimo. Lo necesitamos como está, aunque tiene margen de mejora", declaró.

"NO SÉ CUÁLES SON LOS PARTIDOS IMPORTANTES PARA SORLOTH"

"Matteo está creciendo. Ha ido en la temporada de menos a más adaptándose a la liga nueva y a su función diferente a cómo jugaba en la Atalanta con su equipo. Su crecimiento está siendo muy bueno y con un futuro aún mejor", incidió del italiano.

Preguntado sobre la incidencia de Alexander Sorloth en el equipo con su buena racha goleadora en lo que va de 2026, pero con poco protagonismo en los partidos importantes, Simeone fue contundente. "No sé cuáles son los partidos importantes para ti, no sé cuáles son para Sorloth. Para mí son todos", zanjó.

Por otro lado, el entrenador rojiblanco dio "la bienvenida absolutamente" al fondo estadounidense Apollo Sports Capital, que tomó el control del club oficialmente este jueves y que "llega para seguir mejorando al Atlético de Madrid". "Para que siga creciendo como ha crecido en estos últimos 15-16 años y ojalá que todos podamos seguir haciendo un Atlético de Madrid mejor de lo que es hoy", celebró el 'Cholo'.