Agencias

Qatar evacúa algunas zonas del país en medio de la escalada de la guerra en Irán

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Las autoridades de Qatar han ordenado en las últimas horas de este viernes la evacuación de algunas zonas, por la escalada del conflicto en Oriente Próximo, trece días después de que Israel y Estados Unidos lanzaran su ofensiva conjunta contra Irán, que ha respondido atacando tanto territorio israelí como intereses de Washington en sus paíse vecinos del golfo Pérsico.

El Ministerio del Interior qatarí ha indicado que la evacuación afecta a "una serie de zonas concretas" y ha defendido que se trata de una "medida de precaución temporal, en aras de la seguridad pública, hasta que la amenaza haya remitido".

Las autoridades no han precisado qué áreas están evacuando pero la cadena de televisión qatarí Al Yazira apunta a Education City, donde se ubican importantes universidades, la Biblioteca Nacional de Qatar y otras instalaciones públicas populares.

Poco después, Doha ha enviado una alerta de seguridad a los residentes alertando de posibles ataques con misiles y drones. "Todos deben permanecer en sus hogares y lugares seguros, y mantenerse alejados de ventanas, fachadas de vidrio y áreas expuestas hasta que haya pasado la amenaza, con el fin de preservar la seguridad pública", recoge la alerta.

Qatar viene denunciado ataques "diarios" con misiles y drones contra su territorio, ante los cuales subraya la necesidad de buscar una salida diplomática a la guerra regional, aunque admite la dificultad de avanzar en la vía diplomática ante la oleada de ataques.

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