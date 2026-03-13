Agencias

Peramato propone una "ventanilla única" para la tramitación de las ayudas a huérfanos de violencia de género

La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, ha abogado por una "ventanilla única" para facilitar la tramitación de las ayudas y becas a los niños y niñas huérfanos de violencia de género.

Así lo ha planteado durante un acto en la Fiscalía General del Estado, en Madrid, celebrado con motivo de los 10 años del Fondo de Becas Soledad Cazorla, impulsado por el viudo y los hijos de Cazorla y que tiene como objetivo apoyar a los huérfanos de violencia de género.

"Tienen que tocar demasiadas puertas, muchas puertas, se les complica mucho la posibilidad de adquirir esos apoyos, esas ayudas económicas, esas becas para la universidad, y una de de las reclamaciones que siempre se ha hecho y ahí está la administración para recoger ese guante también, es que haya una ventanilla única, que las familias que los apoyan, los abuelos, tíos, tías, tutores, puedan ir a una sola", ha propuesto Peramato.

Además, ha asegurado el compromiso de la Fiscalía de continuar con el "espíritu de lucha" de la primera fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla.

"Sole nos transmitió ese espíritu de lucha y ese espíritu de compromiso y ese espíritu lo mantenemos vivo. La Fiscalía tiene el compromiso absoluto de lucha contra la violencia de género y la intención de que ninguna víctima, sea mujer, sea niño o sea niña, quede fuera del ámbito de la justicia", ha defendido Peramato.

Según ha recordado, 10 menores han quedado huérfanos a causa de la violencia machista en lo que va de año 2026 y 514 desde 2013, cuando empezaron a recogerse estos datos.

