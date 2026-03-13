Ocho líderes de la UE piden prohibir la entrada en Schengen a combatientes rusos

Las autoridades de Estonia han puesto en práctica restricciones de ingreso a su territorio para casi 1.300 excombatientes rusos vinculados a la guerra de Ucrania, argumentando preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional. Según detalló Europa Press, Tallin considera que alrededor de 1,5 millones de individuos han intervenido en la ofensiva militar rusa en suelo ucraniano. Ante esta situación, líderes de ocho países de la Unión Europea han solicitado acciones semejantes a escala del espacio Schengen.

De acuerdo con Europa Press, los jefes de Gobierno y de Estado de Alemania, Polonia, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Rumanía y Suecia han remitido una carta dirigida a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; António Costa, presidente del Consejo Europeo, y al Servicio de Acción Exterior de la UE. En la misiva proponen la adopción de medidas que prohíban la entrada tanto de excombatientes como militares rusos activos al espacio Schengen, alegando riesgos elevados para la seguridad de los Estados miembro.

El documento, citado por Europa Press, expone que uno de los puntos críticos radica en el flujo potencial de soldados rusos hacia el espacio de libre circulación, incluidos más de 180.000 individuos reclutados en presidios rusos y posteriormente enviados al conflicto en Ucrania. Los firmantes manifiestan su preocupación por la presencia de personas con historial delictivo y experiencias recientes en combate, identificando amenazas derivadas de delitos violentos, redes de crimen organizado, actividades extremistas y posibles acciones hostiles en el contexto de las operaciones híbridas atribuidas a Rusia.

Los líderes advierten que con el avance de rotaciones y eventuales procesos de desmovilización en las fuerzas rusas involucradas en el conflicto, es previsible un incremento significativo de personas con habilidades de combate que puedan intentar viajar al extranjero. Esta amenaza adquiere mayor relevancia dado el rápido aumento en el número de visados Schengen concedidos a ciudadanos rusos en los últimos tiempos, situación reportada por Europa Press.

La misiva recalca que, debido a la libre circulación garantizada dentro del espacio Schengen, la seguridad de la Unión Europea no depende exclusivamente del Estado que expida el visado o el permiso de residencia, sino que cualquier autorización de entrada puede traducirse en eventuales consecuencias negativas para otros Estados miembro.

Según publicó Europa Press, los jefes de Estado y Gobierno enfatizan la urgencia de tomar decisiones coordinadas para prevenir vulnerabilidades, alertando sobre los riesgos asociados a una inacción en este ámbito. Solicitan avanzar en la cooperación supranacional para abordar los desafíos planteados por la presencia de exmilitares y combatientes rusos en territorio comunitario, insistiendo en la necesidad de evitar vacíos normativos que puedan facilitar situaciones de riesgo a largo plazo.

La carta enviada a las instituciones de la UE menciona además que la política actual de visados contempla la posibilidad de nuevas restricciones específicas si se deterioran las relaciones con terceros Estados, incluyendo la determinación de categorías particulares destinadas a excombatientes e integrantes activos de fuerzas armadas pertenecientes a países catalogados como agresores. Así, solicitan un examen ágil y la implementación de mecanismos concretos que permitan modificar el Código de Visados u otros marcos legales, con el objetivo de establecer un enfoque común para proteger de modo coherente la seguridad de toda el área Schengen.

Europa Press señala que la petición se incorpora a la agenda de la próxima cumbre de líderes de la UE, prevista en Bruselas, donde los ocho países esperan que se debata la utilización de las herramientas legales existentes. Proponen denegar visados y permisos de residencia, así como imponer prohibiciones de entrada duraderas a combatientes rusos, de modo coordinado en todo el espacio de libre circulación europeo.

Estonia ya había introducido de manera autónoma este tipo de restricciones desde el mes de febrero, extendiéndolas a combatientes rusos que participaron en la guerra en Ucrania, política justificada en la necesidad de salvaguardar la seguridad nacional. El medio Europa Press detalla que estas decisiones están en línea con las preocupaciones expresadas en el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE que se celebró el 29 de enero en Bruselas, donde Estonia presentó formalmente la propuesta.

Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, confirmó en declaraciones recogidas por Europa Press que la iniciativa recibió respaldo de numerosos Estados miembro, aunque no se alcanzó un acuerdo definitivo. Kallas también explicó que existe un número considerable de exmilitares rusos ya presentes en países europeos y que el objetivo es evaluar la propuesta para su posible activación, por ejemplo, si se llegase a un alto el fuego en Ucrania.

Los líderes de los ocho Estados solicitantes subrayan en su mensaje la importancia de elevar el nivel de coordinación y cooperación institucional dentro de la UE para gestionar los riesgos asociados a la llegada de excombatientes rusos. Proponen un endurecimiento de los controles, la restricción de visados y la actualización de los procedimientos vigentes, argumentando que cada Estado miembro corre el riesgo de compartir la vulnerabilidad que representa la entrada de personal con entrenamiento militar y posibles antecedentes violentos.

La propuesta está acompañada por la recomendación de estudiar vías alternativas y complementarias que puedan establecerse de manera uniforme en toda la Unión Europea. Los firmantes insisten en que la protección del espacio Schengen debe fundamentarse en acciones preventivas y un diseño legal adaptado a las circunstancias actuales y futuras en materia de seguridad.

De acuerdo con Europa Press, estas peticiones buscan anticiparse a los posibles efectos colaterales derivados de la guerra en Ucrania, en particular la circulación de individuos con roles activos en el frente y la utilización de instrumentos legales para prevenir la infiltración de actores que representen una amenaza real para los ciudadanos europeos y las instituciones comunitarias.