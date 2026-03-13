Marta Díaz, centrada en la Velada del Año, se prepara para su debut como boxeadora: "Estoy tranquila, feliz y soltera"

Marta Díaz se prepara para uno de los retos más importantes de su carrera: subirse al ring de La Velada del Año VI de Ibai Llanos para pelear contra Tatiana Ker el próximo 25 de julio en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. No es la primera vez que su nombre aparece ligado al macroevento, ya que el propio creador desveló que la influencer estaba confirmada para La Velada 4, pero una grave rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla mientras esquiaba en los Alpes truncó su debut y la obligó a pasar por quirófano y a afrontar una larga rehabilitación. Ahora, ha llegado por fin su momento: aunque su primera rival, MujerdebuenaPasta, se cayó del cartel a última hora, la influencer tendrá finalmente combate y se medirá a la novia del futbolista Héctor Fort ante miles de personas en directo.

En plena cuenta atrás para la velada y en medio del debate por la presencia de creadores digitales en grandes citas culturales como los Premios Goya, Marta ha salido en defensa de los influencers. "Todo lo que sea apoyar al sector, ya sea el sector de la música, en este caso a los premios Goya, como bien has dicho, creo que suma. Y siempre que me llamen a mí, la verdad es que me va a hacer muchísima ilusión. Y siempre, por supuesto, voy a intentar aportar de la manera que pueda. Así que yo muy feliz de estar aquí, por supuesto", asegura, reivindicando que su presencia y la de sus compañeros puede ayudar a dar visibilidad a la industria.

Preguntada por la dura crítica que ha recibido María Pombo por parte de la actriz Victoria Vera dentro de esta misma polémica, prefiere mantenerse al margen. "No lo he visto, la verdad, me salió el otro día María hablando de eso, pero no sabía a lo que se refería. Bueno, no lo sé, prefiero no meterme", zanja, dejando claro que no quiere alimentar más fuego en una guerra entre actores e influencers que ya ha generado suficientes titulares.

En lo personal, Marta confiesa que atraviesa una etapa de calma, centrada por completo en su preparación para La Velada. "Estoy tranquila, enfocada en la velada y con muchas ganas de darlo todo el 25 de julio", afirma, dejando claro que su prioridad ahora es el boxeo y llegar en la mejor forma posible al combate en La Cartuja. Sobre el misterioso chico con el que se la ha relacionado en las últimas semanas, la creadora de contenido matiza: "Es un chico extranjero, me lo pasé increíble, nos lo pasamos brutal. Yo te digo, la vida es muy larga, no sé, se sabe, pero vamos, que de momento estoy tranquila, feliz y soltera". Una declaración con la que, de paso, confirma su soltería y refuerza la idea de que, al menos por ahora, el único "match" que le preocupa es el que tendrá sobre el ring frente a Tatiana Ker.