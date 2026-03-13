Los Solistas de la OV y Roberto Turlo exploran la esencia de la música mexicana en el concierto para oboe

El Palau de la Música de València acoge este sábado una nueva cita del ciclo 'Cambra al Palau' protagonizada por los solistas de la Orquesta de València bajo la dirección del maestro mexicano Allen Vladimir, y la participación del oboísta solista de la formación sinfónica, Roberto Turlo, con un programa que "explora la esencia de la música mexicana" combinado con un repertorio clásico europeo en el concierto para oboe de Lebrun.

El director del auditorio Vicente Llimerà, ha destacado, en un comunicado, que "el concierto para oboe de Lebrun nos conecta con una de las grandes tradiciones virtuosas del siglo XVIII". Al hilo, ha indicado que Lebrun fue uno de los oboístas "más admirados de su tiempo y, junto con su mujer, la soprano Franziska Danzi, triunfaron en los principales escenarios europeos".

Además, ha añadido que "al mismo tiempo, este programa muestra la versatilidad de los Solistas de la Orquesta de València, que combinan el repertorio clásico con la vitalidad de la música mexicana contemporánea y popular".

El concierto se abrirá con la 'Simple Symphony' de Benjamin Britten, obra para orquesta de cuerdas llena de "frescura y lirismo", de estructura contrapuntística neobarroca y basada en temas compuestos por el propio Britten en su juventud. A continuación, se interpretará el 'Concierto n.º 1' para oboe y orquesta en Re menor de Ludwig August Lebrun, una pieza de "gran virtuosismo y riqueza melódica" que interpretará Roberto Turlo.

Asimismo, la primera parte concluirá con el estreno absoluto de 'Aria. Canción sin palabras', del compositor mexicano Eduardo Magallanes. La segunda parte estará dedicada a la música mexicana, con obras como 'Poema de Neruda', de Blas Galindo; el 'Gran danzón de las Américas', de Abraham Calva, y 'Mexicanismos', de Arturo Rodríguez.

El concierto finalizará con el popurrí 'Intensamente romántico', orquestado también por Magallanes, que reúne conocidos clásicos de la canción latinoamericana como 'El Reloj', 'Ansiedad', 'Sabor a mí', '¿Quién será?', 'De repente', 'La bikina' y 'Qué bonita es mi tierra'.

INTERPRETES

Allen Vladimir es fundador de la Orquesta de Cámara de Zapopan y de la Ópera Studio Beckmann. Se formó en dirección orquestal al Liceo de Barcelona con Antoni Ros Marbà y Manuel Maldivieso. Ha sido director musical de Plácido Domingo en el Festival Internacional de Zarzuela y, desde 2025, es director de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de Cultura de Jalisco.

Por su parte, Roberto Turlo, nacido en Benicasim, es oboe solista de la Orquesta de València desde el año 2000. Ha formado parte de la Orquesta Nacional de España, la Sinfónica Europea y la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, y ha sido dirigido por maestros como Zubin Mehta, Mstislav Rostropóvich o Lorin Maazel. También ha colaborado con artistas como Paquito De Rivera o Sole Giménez.