Agencias

Los Solistas de la OV y Roberto Turlo exploran la esencia de la música mexicana en el concierto para oboe

Guardar

El Palau de la Música de València acoge este sábado una nueva cita del ciclo 'Cambra al Palau' protagonizada por los solistas de la Orquesta de València bajo la dirección del maestro mexicano Allen Vladimir, y la participación del oboísta solista de la formación sinfónica, Roberto Turlo, con un programa que "explora la esencia de la música mexicana" combinado con un repertorio clásico europeo en el concierto para oboe de Lebrun.

El director del auditorio Vicente Llimerà, ha destacado, en un comunicado, que "el concierto para oboe de Lebrun nos conecta con una de las grandes tradiciones virtuosas del siglo XVIII". Al hilo, ha indicado que Lebrun fue uno de los oboístas "más admirados de su tiempo y, junto con su mujer, la soprano Franziska Danzi, triunfaron en los principales escenarios europeos".

Además, ha añadido que "al mismo tiempo, este programa muestra la versatilidad de los Solistas de la Orquesta de València, que combinan el repertorio clásico con la vitalidad de la música mexicana contemporánea y popular".

El concierto se abrirá con la 'Simple Symphony' de Benjamin Britten, obra para orquesta de cuerdas llena de "frescura y lirismo", de estructura contrapuntística neobarroca y basada en temas compuestos por el propio Britten en su juventud. A continuación, se interpretará el 'Concierto n.º 1' para oboe y orquesta en Re menor de Ludwig August Lebrun, una pieza de "gran virtuosismo y riqueza melódica" que interpretará Roberto Turlo.

Asimismo, la primera parte concluirá con el estreno absoluto de 'Aria. Canción sin palabras', del compositor mexicano Eduardo Magallanes. La segunda parte estará dedicada a la música mexicana, con obras como 'Poema de Neruda', de Blas Galindo; el 'Gran danzón de las Américas', de Abraham Calva, y 'Mexicanismos', de Arturo Rodríguez.

El concierto finalizará con el popurrí 'Intensamente romántico', orquestado también por Magallanes, que reúne conocidos clásicos de la canción latinoamericana como 'El Reloj', 'Ansiedad', 'Sabor a mí', '¿Quién será?', 'De repente', 'La bikina' y 'Qué bonita es mi tierra'.

INTERPRETES

Allen Vladimir es fundador de la Orquesta de Cámara de Zapopan y de la Ópera Studio Beckmann. Se formó en dirección orquestal al Liceo de Barcelona con Antoni Ros Marbà y Manuel Maldivieso. Ha sido director musical de Plácido Domingo en el Festival Internacional de Zarzuela y, desde 2025, es director de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de Cultura de Jalisco.

Por su parte, Roberto Turlo, nacido en Benicasim, es oboe solista de la Orquesta de València desde el año 2000. Ha formado parte de la Orquesta Nacional de España, la Sinfónica Europea y la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, y ha sido dirigido por maestros como Zubin Mehta, Mstislav Rostropóvich o Lorin Maazel. También ha colaborado con artistas como Paquito De Rivera o Sole Giménez.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Costa del Sol reúne a 100 profesionales del sector de congresos, incentivos y eventos corporativos

Un foro celebrado en Benalmádena ha facilitado la conexión entre expertos españoles y latinoamericanos de la industria de reuniones, quienes han podido descubrir propuestas innovadoras, participar en sesiones formativas y explorar experiencias turísticas diseñadas para eventos profesionales

Costa del Sol reúne a

El sistema de cribado experimental de IA para mamografía de Google parece mejorar la detección del cáncer de mama

Una innovadora tecnología impulsada por inteligencia artificial, diseñada por investigadores internacionales, permite identificar tumores agresivos antes que los métodos convencionales, incrementa las opciones de tratamiento según expertos y reduce notablemente la cantidad de falsos diagnósticos en pruebas iniciales

Infobae

Europa prolonga por tercera vez su recomendación de evitar volar a Oriente Medio, hasta el 18 de marzo

Las restricciones aéreas impuestas por la agencia europea afectan a regiones clave del Golfo y países vecinos tras la reciente escalada militar, poniendo en riesgo la conectividad internacional y provocando pérdidas diarias millonarias en el turismo, según organismos especializados

Europa prolonga por tercera vez

La brasileña Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) redujo un 2% sus pérdidas en 2025, hasta los 250,9 millones

La brasileña Companhia Siderúrgica Nacional

Macron cree que la guerra en Ucrania "no justifica" levantar sanciones a Rusia

Macron cree que la guerra