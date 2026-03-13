Los Reyes Felipe VI y Letizia se reunirán el próximo viernes 20 de marzo con el Papa León XIV en el Vaticano

La próxima visita del Papa León XIV a España, programada para el periodo del 6 al 12 de junio, constituye un elemento central en la agenda reciente del Vaticano y la Casa Real española, pues incluye desplazamientos a ciudades como Madrid, Barcelona y Canarias. Dentro de los preparativos para este viaje, destaca la audiencia privada que el Papa concederá el 20 de marzo a los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, en la sede vaticana. De acuerdo con la información publicada por Casa Real, ésta será la primera reunión oficial entre los Reyes y el Pontífice desde que León XIV fue elegido como sucesor del Papa Francisco.

Según reportó la Casa Real el viernes, este encuentro tendrá lugar en el Vaticano y forma parte del protocolo habitual tras la elección de un nuevo papa. El Rey Felipe VI, tras la audiencia, cumplirá con la tradición de tomar posesión como protocanónigo honorario en la Basílica Papal de Santa María la Mayor de Roma, un acto que integra las obligaciones históricas y simbólicas que corresponden a la monarquía española en relación a la Iglesia Católica.

La elección de León XIV como nuevo jefe de la Iglesia Católica se produjo el 8 de mayo de 2025, tras el fallecimiento de Francisco, según consignó la Casa Real. Felipe VI y Letizia estuvieron presentes en la misa de entronización celebrada el 18 de mayo de ese año, ocasión en la que tuvieron un breve saludo con el Pontífice. Sin embargo, la reunión agendada para el 20 de marzo representa la primera audiencia oficial y privada entre ambas partes, marcando así el inicio formal de la relación institucional entre el nuevo Papa y la jefatura del Estado español.

La audiencia prevista se produce en un momento relevante para las relaciones bilaterales entre el Vaticano y España, pues antecede el viaje apostólico de León XIV a territorio español. El medio Casa Real detalló que este viaje contempla visitas a las principales ciudades del país, lo que evidencia la importancia de España en la agenda internacional del Papa recién elegido. La expectativa en ambos Estados sobre este viaje es considerable, pues se trata del primer desplazamiento de León XIV a España en su nuevo cargo.

Además del componente diplomático, la ceremonia de toma de posesión de Felipe VI como protocanónigo en la Basílica de Santa María la Mayor destaca por su significado histórico. Esta tradición, que vincula a la Corona española con una de las basílicas más importantes de Roma, se remonta varios siglos atrás y suele seguirse tras la elección de cada nuevo monarca. Dicho acto en Roma se inscribe dentro de los protocolos que refuerzan los lazos institucionales y culturales entre España y la Santa Sede.

A lo largo de los últimos años, la Casa Real ha mantenido una relación constante con el Vaticano y sus Pontífices. Según la información publicada por Casa Real y medios afines, las audiencias con los Papas han formado parte del calendario habitual de la monarquía española tras cada cambio en la jefatura de la Iglesia Católica. Por otra parte, la asistencia de Felipe VI y Letizia a la misa de entronización, seguida de un breve saludo al nuevo Papa, se considera una muestra del reconocimiento oficial por parte de España al proceso de sucesión en el Vaticano.

La reunión del 20 de marzo supondrá, según reportó Casa Real, un espacio propicio tanto para la presentación formal como para el intercambio de impresiones sobre temas de interés común para España y la Iglesia. La cercanía temporal con el inminente viaje papal a España confiere al encuentro un carácter preparatorio, ya que es previsible que ambas representaciones aborden detalles logísticos y temáticos relacionados con las etapas de la visita apostólica.

En el historial de relaciones entre los monarcas españoles y los sucesivos Papas, estos encuentros se consideran determinantes en la consolidación de los vínculos formales y en el afianzamiento de compromisos institucionales. La toma de posesión como protocanónigo, tras la audiencia privada en el Vaticano, se interpreta como la culminación del acto protocolario que la tradición reserva a los monarcas hispanos frente a la Iglesia con sede en Roma.

Tal como consignó Casa Real, la agenda internacional del Papa León XIV tendrá en su visita a España uno de los primeros grandes desplazamientos de su pontificado, situando al país mediterráneo en el centro de atención del ámbito eclesiástico internacional durante el mes de junio. El desarrollo de la reunión del 20 de marzo y los posteriores actos previstos marcarán el tono de la relación futura entre ambas instituciones.