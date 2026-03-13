Los hijos de Francisca Cadenas se reconocen con "alivio" aunque "destrozados emocionalmente": "Nos queda el duelo"

Durante los nueve años que han transcurrido desde la desaparición de Francisca Cadenas, la familia convivió con la angustia de que la solución al misterio estaba cerca de su propia casa. Ahora, tras conocer el desenlace y con la confirmación de los hechos, los hijos de Francisca reconocen sentirse devastados por la noticia, pero también con cierto alivio al haber obtenido respuestas y poder iniciar el duelo pendiente. Según publicó Europa Press, este viernes en Hornachos (Badajoz), la familia manifestó públicamente estas sensaciones, agradeciendo de forma expresa el esfuerzo de la Unidad Central Operativa (UCO) y el apoyo recibido durante la investigación.

Javier Meneses Cadenas, uno de los hijos de Francisca, expresó al medio Europa Press que toda la familia experimentó una mezcla de “alivio” y profundo dolor al conocer la resolución. Javier puntualizó que ahora deberán afrontar “una fase muy dura” correspondiente al duelo por la muerte de su madre, un proceso marcado por la ausencia y la pérdida. En sus declaraciones, atribuyó a la UCO, los equipos de investigación y la solidaridad de los habitantes de Hornachos y de pueblos cercanos parte del acompañamiento que les permitió sobrellevar los años de incertidumbre.

Su hermano José Antonio reiteró este agradecimiento, al tiempo que recordó la complejidad emocional de haber convivido durante casi una década con la sospecha de que los responsables de la desaparición y muerte de Francisca residían a poca distancia de su familia. Según detalló Europa Press, José Antonio señaló la dificultad que supuso para su familia permanecer cerca de quienes “le quitaron la vida” a su madre y esposa, y remarcó la confianza plena de la familia en la justicia y en el trabajo realizado por la UCO. La familia espera que el caso llegue a resolverse judicialmente y que se reconozca el daño causado.

En su intervención, José Antonio mencionó que Francisca tenía 59 años y que, según lo publicado por Europa Press, “le quedaba toda la vida por delante” para disfrutar de su familia y del pueblo en el que vivía. Ha insistido en que la muerte de su madre fue prematura, resaltando la huella que dejó entre vecinos y familiares. Especificó, además, la entrega de su madre al bienestar de la comunidad y cómo el apoyo del pueblo de Hornachos y de las localidades cercanas se manifestó durante todo el período de búsqueda.

José Antonio, al ser consultado por los medios sobre el desarrollo de la investigación, reconoció haber tenido una “corazonada” en la noche de la desaparición sobre lo que pudo haber sucedido. Evitó entrar en detalles sobre aquella noche, pero explicó que la dirección que tomó la investigación terminó confirmando lo que la familia sospechaba desde el principio. El medio Europa Press recogió también su relato sobre la experiencia de mirar a los ojos a los dos detenidos por la muerte de su madre y sobre el impacto emocional provocado por la larga espera de respuestas. José Antonio afirmó que la familia “no es la misma” tras estos años y que el desgaste emocional ha sido sumamente intenso.

En las declaraciones recogidas por Europa Press, José Antonio relató cómo la familia llevó a cabo numerosas acciones para que el caso no cayera en el olvido: llamaron a puertas institucionales y buscaron que la UCO asumiera la investigación. Expresó su profundo agradecimiento a los agentes responsables de esclarecer lo ocurrido y afirmó que los familiares no tendrán vida suficiente para devolver todo lo que los investigadores han hecho por ellos.

Por su parte, Diego Meneses, otro de los hijos de Francisca, compartió la sensación de alivio parcial tras la localización y resolución del caso, sin dejar de lamentar que la vida les ha sido cambiada para siempre. Según referenció Europa Press, Diego evocó la memoria de su abuela, quien falleció sin conocer el paradero de su hija y que vivió con la familia durante el tiempo en que desapareció Francisca. Diego rememoró que su abuela le alentó a luchar hasta el final para conocer la verdad y que ese recuerdo fue el motor que impulsó a la familia a no rendirse.

Al abordar la situación de las personas desaparecidas en España, Javier Meneses agradeció la labor de una fundación que colaboró en la búsqueda y extendió un mensaje a otras familias que atraviesan circunstancias similares. Recomendó no perder la esperanza y afirmó la posibilidad de resolver estos casos. Según difundió Europa Press, Javier manifestó que el sufrimiento de quienes afrontan desapariciones resulta difícil de describir y que muchas veces las familias se sienten solas en cuanto al acompañamiento emocional.

En relación a la atención y apoyo institucional, la familia de Francisca Cadenas insistió, según reportó Europa Press, en la necesidad de abordar la gestión emocional de quienes padecen la desaparición de un ser querido, afirmando que es una situación que nadie desea, pero que muchas personas deben afrontar sin ayuda especializada. Al finalizar sus declaraciones, Javier Meneses dejó constancia de que conocer el destino de su madre representó una alegría singular en el contexto de dolor vivido, aunque admitió que ahora resta un proceso de asimilación y duelo que implicará tiempo y apoyo mutuo en el seno familiar.

Las expresiones de los familiares reflejan tanto el desgaste emocional como la complejidad de cerrar una etapa marcada por la búsqueda incansable y el acompañamiento sostenido de la comunidad. Según lo destacado por Europa Press, el caso evidencia las dificultades a las que se enfrentan las familias cuando desaparece un ser querido y los caminos institucionales y sociales que recorren en la esperanza de encontrar respuestas y justicia.