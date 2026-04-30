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FundéuRAE: "jazz", escritura adecuada

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Madrid, 30 abr (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, indica que el anglicismo no adaptado "jazz", que alude a un género musical, se escribe en cursiva (jazz).

Es frecuente encontrar en los medios ejemplos como los siguientes: “Esta playa de Huelva se convertirá este fin de semana en el epicentro andaluz del jazz”, “El jazz llena el Palacio de Congresos de Mérida con un concierto didáctico para 1600 escolares” o “Cinco conciertos de jazz protagonizan la agenda cultural de la próxima semana”.

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Aunque el uso de esta palabra está muy extendido en español, lo recomendable es destacarla en cursiva, pues se trata de un extranjerismo crudo.

Así lo recoge el “Diccionario de la lengua española” con los sentidos de ‘género de música derivado de ritmos y melodías afronorteamericanos’ y de ‘orquesta especializada en la ejecución de música de ‘jazz’’. No obstante, si forma parte de alguna denominación que funciona como un nombre propio, como por ejemplo en “Día Internacional del Jazz”, se escribe con mayúscula inicial y en redonda.

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Cabe recordar, además, que los términos derivados a partir de esta voz, como “jazzista” o el adjetivo “jazzístico”, se escriben en redonda.

Por lo tanto, en los casos anteriores lo adecuado habría sido escribir “Esta playa de Huelva se convertirá este fin de semana en el epicentro andaluz del jazz”, “El jazz llena el Palacio de Congresos de Mérida con un concierto didáctico para 1600 escolares” y “Cinco conciertos de jazz protagonizan la agenda cultural de la próxima semana”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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