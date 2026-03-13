Agencias

La Policía detiene a un segundo supuesto implicado en el ataque a seguidores del Olympique de Lyon en Vigo

La Policía Nacional de la Comisaría de Vigo ha confirmado una segunda detención relacionada con los altercados registrados el pasado miércoles por la noche entre seguidores del RC Celta y del Olympique de Lyon, que se enfrentaron en el Estadio Abanca-Balaídos en partido de la Liga Europa.

Según fuentes policiales, la segunda detención se ha producido en la mañana de este viernes y la previsión es que, cuando declare en Comisaría, esta persona quede en libertad a la espera de ser citado por el juzgado.

De hecho, el primer detenido, arrestado este jueves por los mismos hechos, ya ha quedado en libertad, y también deberá comparecer cuando sea requerido por el juzgado.

Según han informado fuentes de la Comisaría de Vigo, los dos detenidos son integrantes del grupo Tropas de Breogán y ambos estarían implicados en una riña tumultuaria ocurrida en la noche del pasado miércoles, cuando un grupo de encapuchados, armados con palos y tubos, abordó a varios seguidores del equipo francés, que estaban en un establecimiento hostelero de la calle Areal de Vigo.

El ataque, horas antes del partido entre el Celta y el Lyon, acabó con varias personas heridas (al menos una de ellas fue trasladada a un centro sanitario), daños materiales y una veintena de identificados.

Además de estos hechos, la Policía Nacional también investiga la aparición de al menos una decena de coches con las ruedas pinchadas, estacionados en la zona de As Travesas, cerca del estadio de Balaídos. Los investigadores han constatado que varios de los coches, de matrícula portuguesa, habían sido alquilados precisamente por los seguidores del Lyon para desplazarse a Vigo.

