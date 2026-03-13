La instructora de El Bocal pide el protocolo de atención de avisos, si había quejas vecinales y un examen pericial

La jueza a cargo de la investigación sobre la tragedia en la pasarela de El Bocal en Santander ha solicitado específicamente que un perito inspeccione el estado actual de la estructura y determine cuáles eran los signos visibles de deterioro, la fecha estimada de la última intervención de mantenimiento, y si las labores realizadas resultaron suficientes o presentaron negligencia. Además, pidió que se detalle cuál era la normativa vigente en la fecha de construcción y qué disposiciones se aplican a la inspección y el mantenimiento de infraestructuras similares, incluyendo la periodicidad requerida de revisiones. Así se desprende de la información publicada por el medio de comunicación en su reporte más reciente.

El medio también detalló que la magistrada titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander resolvió nuevas diligencias para esclarecer el accidente ocurrido el pasado 3 de marzo, en el que murieron seis personas. Las actuaciones judiciales ahora se dirigen a obtener el protocolo de atención de avisos vigente en el momento de los hechos, así como determinar si se habían recibido quejas vecinales por deficiencias en la conservación y mantenimiento de la pasarela.

Según consignó el medio, la jueza requirió al Servicio de Emergencias 112 y a la Policía Local de Santander la entrega del protocolo de actuación seguido para la atención de avisos en la fecha del accidente. La investigación apunta especialmente a la "recepción, clasificación, traslado y seguimiento de incidencias reportadas por ciudadanos en general, y sobre riesgos en infraestructuras públicas, en particular". Además, solicitó cualquier otro documento, como instrucciones internas, circulares o manuales, que establezcan criterios para la intervención de los operadores de servicio en situaciones similares.

La instrucción también pidió al Ayuntamiento de Santander las actas correspondientes a los últimos cinco años del Consejo Distrito Noroeste, que cubre las zonas de Cueto y Monte, con el objetivo de esclarecer si se habían realizado advertencias o reclamaciones previas sobre la pasarela. El Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de la Policía Judicial recibió la orden de reunir todos los datos relevantes sobre posibles quejas o incidencias documentadas en los registros públicos oficiales, como la oficina de atención al ciudadano y la Policía Local, así como en plataformas de incidencias ciudadanas, asociaciones vecinales, redes sociales y medios de comunicación, según precisó el medio.

Respecto al análisis estructural de la pasarela, la jueza formalizó la designación de un perito judicial, con la cualificación específica de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, para que desarrolle una evaluación técnica exhaustiva. En este informe, el perito deberá abordar aspectos como la existencia de deterioros visibles antes del siniestro, la fecha del último mantenimiento realizado y evaluar si el estado de conservación resultaba adecuado conforme a las normas aplicables en la fecha de construcción y en la actualidad. Además, deberá detallar la normativa sobre inspección y mantenimiento, así como la frecuencia de revisiones que corresponde exigir en este tipo de infraestructuras públicas.

Por otro lado, el órgano judicial permitió que se personasen en la causa todos los familiares de las víctimas y la superviviente del accidente. Hasta el momento, han comparecido tres familias y la única persona que sobrevivió a la caída. Igualmente, la agente de la Policía Local citada como investigada y el propio Ayuntamiento de Santander, quien solicitó formalmente su personación y fue aceptado como posible responsable civil del siniestro, se encuentran ya incluidos en el procedimiento, señaló el medio.

Estas nuevas diligencias pretenden esclarecer no solo las causas del colapso de la pasarela, sino también si existieron fallas en la gestión de avisos ciudadanos, deficiencias en el cumplimiento de la normativa de mantenimiento o retrasos en la detección de riesgos estructurales. El análisis conjunto de las quejas vecinales, los protocolos internos y el informe técnico será determinante en el avance de las pesquisas según la información recogida por el medio.