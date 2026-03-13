La Guardia Revolucionaria de Irán reivindica nuevos ataques y recalca que "la liberación de Jerusalén está cerca"

“La liberación de Jerusalén está cerca y la victoria está al alcance de la mano para los oprimidos y los que buscan la libertad en el mundo”, afirmó la Guardia Revolucionaria de Irán en un comunicado oficial publicado en el marco de la más reciente oleada de ataques con misiles y drones dirigidos contra objetivos israelíes y estadounidenses en la región. Tal como publicó la agencia iraní de noticias Tasnim, la organización militar reivindicó este viernes operaciones contra “bases del enemigo estadounidense-sionista” localizadas en territorio israelí y en otros puntos de Medio Oriente, justificando la ofensiva como reacción a operaciones armadas previas en su contra.

De acuerdo con la cobertura de Tasnim y otras fuentes oficiales iraníes, los ataques coincidieron con la celebración del Día Internacional por Jerusalén, realizado el último viernes del mes de Ramadán. La Guardia Revolucionaria detalló que esta acción se enmarca en una campaña más amplia de apoyo a la causa palestina, y fue dedicada “en memoria de los mártires en el camino a Jerusalén”. El grupo hizo referencia específica a la muerte de destacados líderes de Hezbolá y Hamás, identificados como Hasán Nasralá y Yahya Sinwar, fallecidos en bombardeos llevados a cabo por Israel sobre territorio libanés y sobre la Franja de Gaza tras los acontecimientos del 7 de octubre de 2023.

Según informó la agencia Tasnim, en el ataque más reciente se emplearon “misiles de precisión superpesados” junto a drones. Los objetivos principales indicados fueron las ciudades israelíes de Kiryat Shmona, Jedera y Haifa, así como la base de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin y otras instalaciones atribuidas a las fuerzas estadounidenses en la región. La Guardia Revolucionaria catalogó estas bases como “ejército terrorista estadounidense”, en línea con la retórica que ha utilizado hacia la presencia militar de Estados Unidos en Oriente Medio.

El medio Tasnim consignó que el contexto inmediato de estos ataques está marcado por las acciones conjuntas de Israel y Estados Unidos contra instalaciones iraníes, iniciadas el 28 de febrero. Las autoridades de Irán, citadas por la agencia, informaron que esas operaciones han causado hasta el momento más de 1.200 muertes en territorio iraní. Entre quienes murieron, según informó la misma fuente, figuran figuras destacadas como el ayatolá Ali Jamenei —líder supremo de Irán—, varios ministros y altos mandos militares del país.

La respuesta de la Guardia Revolucionaria incluyó ataques dirigidos no solo contra objetivos en Israel sino también contra intereses estadounidenses distribuidos en varios países del área, señalando una estrategia de respuesta múltiple y coordinada. Publicaciones recogidas por la agencia Tasnim insisten en ligar la ofensiva con una campaña global en respaldo de los palestinos y enmarcan los disparos como parte de una reacción proporcional a las víctimas y acciones sufridas por el país y sus aliados regionales.

La conmemoración del Día Internacional por Jerusalén sirvió de contexto para el anuncio y justificación de los bombardeos, reforzando el componente simbólico y político de la operación. La Guardia Revolucionaria vinculó la fecha con la memoria de líderes caídos y el objetivo político de la “liberación de Jerusalén”, presentando los ataques actuales como continuación de una lucha más amplia en apoyo a los palestinos y en oposición a la presencia militar extranjera en la región.

El comunicado distribuido a través de la agencia Tasnim integra estos acontecimientos en el contexto más amplio del conflicto desatado tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Irán sostiene que su respuesta constituye una muestra de resistencia y solidaridad con los oprimidos en la región, además de una consecuencia directa de la ofensiva militar liderada por Israel y Estados Unidos contra intereses iraníes. La agencia iraní expone que tanto las acciones recientes como la retórica utilizada por la Guardia Revolucionaria buscan movilizar respaldos internos y externos en favor de su postura en el conflicto de Oriente Medio, en especial respecto a la situación de Palestina y la ciudad de Jerusalén.