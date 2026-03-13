Herzog responde a las críticas de Trump sobre el indulto a Netanyahu: "La dignidad de Israel no está en venta"

En declaraciones que se suman a la actual controversia política, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha reforzado la posición de que cualquier evaluación sobre un eventual indulto al primer ministro Benjamin Netanyahu se efectuará de manera estrictamente autónoma, ajena a presiones extranjeras. La polémica surgió tras repetidos llamamientos del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitando que se conceda el perdón presidencial a Netanyahu, quien enfrenta procesos judiciales por delitos como fraude y aceptación de sobornos. Según consignó el diario The Times of Israel, Herzog rechazó de forma rotunda las críticas de Trump, afirmando: “La dignidad, la independencia y la soberanía de Israel no están a la venta”.

Herzog respondió a las declaraciones de Trump, quien había insistido en que la negativa a ofrecer el indulto era motivo de vergüenza para el mandatario israelí. De acuerdo con The Times of Israel, el presidente dejó claro que su postura no busca preservar el honor personal sino el del Estado de Israel, destacando que corresponde a los tribunales resolver la situación legal de Netanyahu. El gobernante diferenció explícitamente entre disputas políticas y legales, que han marcado décadas de historia en el país, y los que calificó como ataques abiertos a los símbolos de la soberanía nacional.

El presidente de Israel añadió que la cuestión del perdón presidencial se tratará únicamente cuando sea oportuno, asegurando: “Voy a abordar el asunto del perdón presidencial cuando llegue el momento, de la forma más independiente y libre posibles, sin presiones externas y sin ningún tipo de ruido. Con la mente clara y las manos limpias”. Estas palabras, reportó The Times of Israel, enfatizan la intención de Herzog de mantener la integridad institucional del país ante influencias externas y conflictos partidistas.

The Times of Israel detalló que las peticiones de Trump se enmarcan en el contexto de los procesos judiciales que enfrenta Netanyahu, causas que han generado amplio debate público e internacional sobre la idoneidad de un posible indulto. Trump había reclamado que Herzog tomara una decisión a favor del primer ministro, hecho que el presidente israelí rechazó por considerar que la independencia judicial y la soberanía nacional deben preservarse frente a intervenciones foráneas.

A lo largo de su intervención, Herzog subrayó que las diferencias políticas y legales se han prolongado durante décadas en diversos temas internos, pero insistió en que estas no deben mezclarse con los procedimientos institucionales previstos para proteger la gobernanza y la independencia del Estado. Según el periódico israelí, el presidente reiteró que el estudio de un eventual indulto requerirá una valoración serena, responsable y guiada solo por los principios y procedimientos establecidos por la propia nación, sin dejarse influenciar por opiniones internacionales ni por presiones personales externas.

El eco de estas declaraciones ocurre en un contexto delicado, donde las instituciones israelíes enfrentan debates respecto a la separación de poderes y la defensa de su autonomía ante opiniones internacionales sobre cuestiones de índole interna. La discusión en torno al posible indulto a Netanyahu revela la complejidad de la política israelí y sus relaciones con figuras políticas internacionales, como el expresidente Trump, cuyas declaraciones han puesto de manifiesto las tensiones entre la soberanía nacional y las expectativas globales en torno al liderazgo político israelí y sus procedimientos judiciales.

Según reportó The Times of Israel, Herzog insistió en el valor de los símbolos estatales y en la necesidad de protegerlos de cualquier intento de debilitamiento por presiones externas. El presidente recalcó que cualquier decisión relacionada con el perdón presidencial se adoptará con la máxima independencia, en respeto a los principios que sustentan las instituciones de Israel.