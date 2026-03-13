Hamás denuncia la escalada del conflicto en Oriente Próximo en el último viernes del Ramadán

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado este viernes, el último del Ramadán, la judeización y colonización de Jerusalén por parte de Israel, recordando que la festividad musulmana se ha celebrado en medio de la escalada del conflicto en Oriente Próximo, lo que ha descrito como "un único proyecto destinado a quebrantar la voluntad de los pueblos de la región".

"En el Día Internacional de Jerusalén, la naturaleza del conflicto se revela con claridad; la guerra y la escalada en la región coinciden con una peligrosa escalada en Palestina, que ha llegado al punto de cerrar la bendita mezquita de Al Aqsa a los fieles durante el mes de Ramadán por primera vez desde 1967", ha señalado en un comunicado.

El grupo palestino ha querido recordar que las autoridades israelíes "continúan con sus planes de judeización y colonización en Jerusalén", prohibiendo el acceso al templo e impidiendo a los fieles la realización del 'Itikaf' --la permanencia durante varios días en una mezquita para rezar y meditar--, "en flagrante violación de todas las normas internacionales (...) y ante el sospechoso silencio y la inacción de la comunidad internacional".

Hamás ha considerado que estos hechos "no son incidentes aislados, sino episodios de un único proyecto destinado a quebrantar la voluntad de los pueblos de la región y a destruir los elementos de resistencia de la nación, como preparación para imponer realidades que sirvan a las ilusiones del proyecto sionista expansionista".

"En el Día Internacional de Jerusalén (...) nuestro pueblo palestino y nuestra nación islámica recuerdan la situación de Palestina y su joya de la corona, la ciudad de Jerusalén y la bendita mezquita de Al Aqsa, y recuerdan su deber hacia su ciudad santa (...), así como la necesidad de cumplir con su responsabilidad de defenderlas por todos los medios y hacer frente a los planes del enemigo sionista", ha manifestado en una jornada que "este año se celebra bajo la sombra de la guerra sionista-estadounidense dirigida contra nuestra región".

Al hilo, la milicia palestina ha hecho un llamamiento a "unir los esfuerzos de la nación y reforzar la acción conjunta en apoyo de (...) los habitantes de Jerusalén, los defensores de Jerusalén y de Al Aqsa". "Defenderlos, lograr la victoria para ellos y protegerlos del peligro de la ocupación, su agresión y sus crímenes es una responsabilidad compartida en torno a la cual se une la nación árabe e islámica: líderes y jefes de Estado, gobiernos y pueblos, instituciones y organizaciones", ha agregado.

"Jerusalén no es un detalle en la ecuación política ni un trozo de papel en los cálculos de intereses, sino más bien la brújula de la verdad en esta nación, y Palestina seguirá siendo el baremo de justicia por el que se revelan las posturas y se ponen a prueba las voluntades, hasta que se alcancen las aspiraciones de nuestro pueblo a la liberación y al retorno", ha asegurado.