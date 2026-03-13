Gabriela Guillén abre su corazón en 'Supervivientes' sobre su relación con Bertín Osborne: "Lo quiero muchísimo"

Después de una semana en 'Supervivientes', Gabriela Guillén ha empezado a abrirse con sus compañeros y, como muchos esperaban desde que se lanzó del helicóptero en Honduras, se ha sincerado sobre su relación con Bertín Osborne. Lejos de reproches por su 'desaparición' de su vida cuando le contó que estaba embarazada, o de su actitud al negarse a ejercer de padre tras el nacimiento de su hijo el 30 de diciembre de 2023, la esteticien ha sorprendido con su confesión sobre sus sentimientos hacia el artista, revelando a corazón abierto cómo es actualmente su relación con él.

La conversación ha surgido inevitablemente cuando José Manuel Soto, gran amigo del presentador, ha comenzado a tocar una de sus canciones con la guitarra, momento en el que Gaby ha expresado que "lo quiero muchísimo, de verdad. Tenemos una bonita relación. Una relación cordial".

"Se ha equivocado mucho, ha cometido errores, como todos, pero para mí lo más importante es que tengan la relación que tienen ahora padre e hijo" ha reconocido, asintiendo cuando el cantante andaluz ha intervenido para defender que Bertín es "un padrazo". "Sí lo es, sí" ha afirmado la uruguaya sin titubear.

Y es que a pesar de que creíamos que el cantante apenas tenía contacto con el pequeño, Gabriela ha desvelado que su relación se ha estrechado mucho en los últimos tiempos y, "le suele ver" aunque "no bastante porque él vive en Sevilla y nosotros en Madrid".

"El pasado ya no lo cuento. En una relación siempre hay buenos y malos momentos, y enfados, pero nuestra relación fue muy bonita, con mucho respeto y duró bastante: dos años" ha añadido dejando claro que no guarda ningún tipo de rencor por Bertín, de quien reconoce que estuvo muy enamorada. "Nosotros sabemos la relación que tuvimos, fue maravillosa, y lo que quiera creer la gente, que lo crea. Yo sé la verdad. Solo puedo dar gracias", ha admitido.

Sin embargo, la reconciliación está completamente descartada, ya que como ha confesado "lo quiero muchísimo como persona, como padre de mi hijo, pero como hombre no". "Yo sé que él también me quiere mucho y con eso nos quedamos, con una amistad bonita" ha zanjado.