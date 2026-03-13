Felipe VI acudirá el miércoles a Albacete para asistir a la Jornada de Demostración Tecnológica de la Bacsi

El evento en la Base Aérea de los Llanos incluirá un recorrido por los estands de las empresas involucradas en proyectos estratégicos enfocados en la transformación tecnológica y sostenible del Ejército del Aire y del Espacio. El rey Felipe VI tendrá la oportunidad de conocer avances y propuestas que buscan potenciar capacidades innovadoras dentro de la defensa nacional. Esta jornada representa un momento clave para el encuentro entre la institución militar y el sector empresarial dedicado a la investigación y el desarrollo en materia militar.

Según informó el Ministerio de Defensa, la Jornada de Demostración Tecnológica de la Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente (Bacsi) comenzará el próximo miércoles, 18 de marzo, con la presencia de Felipe VI, quien participará en la ceremonia de inauguración a partir de las 11.30 horas. El acto se desarrollará en la instalación militar ubicada en Albacete, donde se pondrán de relieve diversos proyectos dedicados a la incorporación de nuevas tecnologías y estrategias para la modernización de las Fuerzas Armadas.

El medio detalló que, tras el acto inaugural, el monarca realizará un recorrido por los espacios diseñados para la exhibición de innovaciones. En estos espacios, las empresas colaboradoras mostrarán tecnologías y soluciones enfocadas en objetivos como la conectividad, la sostenibilidad y la eficiencia de las operaciones aéreas y espaciales. Entre los proyectos presentados se incluyen desarrollos destinados a la digitalización de infraestructuras, la optimización de recursos energéticos y la mejora de la operatividad en escenarios complejos.

De acuerdo con la información difundida, el evento servirá como punto de encuentro para la presentación de sistemas y herramientas que buscan facilitar la transición hacia un modelo más digital y ecológico en el ámbito de la defensa. La jornada contará con ensayos y demostraciones prácticas que permitirán a los asistentes apreciar el funcionamiento real de las tecnologías propuestas para la Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente.

Durante su visita, Felipe VI mantendrá contacto con los equipos de expertos responsables del desarrollo y la implementación de estas iniciativas. Según consignó el Ministerio de Defensa, la agenda incluye la atención a las explicaciones técnicas ofrecidas por profesionales del sector, quienes expondrán los retos y las oportunidades que plantea la transformación tecnológica en este ámbito. El Ejército del Aire y del Espacio aspira con esta jornada a fortalecer la colaboración con empresas especializadas y a proyectar un modelo de innovación apoyado en criterios medioambientales y operativos.

La presencia del monarca en este evento subraya la importancia que se otorga al avance en tecnologías relacionadas con la defensa y la adaptación de las infraestructuras militares a los desafíos del futuro. Según varios comunicados oficiales, el desarrollo de la Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente busca integrar sistemas de última generación para garantizar mayor resiliencia, flexibilidad y eficiencia en las misiones tanto de defensa nacional como en operaciones internacionales.

El Ministerio de Defensa ha indicado que este tipo de eventos representan un avance en la dinamización de la inversión en ciencia, tecnología e innovación dentro del entorno militar. Las empresas participantes aprovecharán el encuentro para establecer relaciones y colaborar en nuevos programas que puedan obtener relevancia dentro de los planes estratégicos de modernización.

Esta jornada en la Base de los Llanos marca un paso en el proceso de transformación de las Fuerzas Armadas, al reunir en un mismo espacio a responsables institucionales, representantes del sector privado y especialistas. Según ha reportado el Ministerio de Defensa, el objetivo es acelerar la adopción de tecnologías sostenibles y promover el intercambio de conocimientos, con la finalidad de favorecer la seguridad y el desarrollo sostenible en el ámbito militar.

Felipe VI, cumpliendo con su agenda oficial, recibirá información detallada sobre proyectos en curso y futuros, cuya ejecución busca consolidar la posición de España en el despliegue de una defensa tecnológicamente avanzada y comprometida con la sostenibilidad ambiental. Esta visita simboliza también el respaldo institucional al compromiso de modernización emprendido por el Ejército del Aire y del Espacio.